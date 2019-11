Sam en Foire remonte sur scène pour les Restos du Coeur

Sam en Foire reprend ses concerts au profit des restos du coeur : après une première date à Romorantin le 19 octobre, la troupe enchaîne cinq dates à la cité de l'or à St-Amand-Montrond (les 15,16,17, 22 et 23 novembre). Ensuite ce sera Bourges puis Riom (près de Clermont-Ferrand) et Vierzon.

Saint-Amand-Montrond, France

Ils sont une vingtaine sur scène : chanteurs, musiciens, comédiens. Une bande de potes qui reprennent des standards et s'amusent sur scène, comme les enfoirés. Sam en Foire, depuis 2007, est devenu le deuxième contributeur aux restos du coeur (derrière les enfoirés évidemment) avec 500.000 euros récoltés en 12 ans...

La troupe Sam en Foire lors de l'un de ses spectacles au profit des restos du Coeur - Sam en Foire

Un spectacle de trois heures, et cette année, le thème, c'est Sam au Boulot... Sam en Foire, ce n'est d'ailleurs pas que des chansons : " Cette année, on ouvre le spectacle par une scénette de théâtre, détaille Marie Blasquez, l'une des chanteuses de la troupe. On retrouve les comédiens en fil rouge dans le spectacle et c'est très important. Le public les adore car il y a beaucoup d'humour."

Sam en Foire remplit les salles à chaque fois - Sam en Foire

L'envie de Johnny, une chanson de Céline Dion, la troupe composée entièrement d'amateurs s'attaque à du lourd. Tout est parti d'un défi en 2007 : la bande de copains a voulu remplir les 450 places de la salle de la cité de l'or à St-Amand. Ca a marché, et tout le monde s'est pris au jeu, jusqu'à s'attaquer à des salles beaucoup plus grandes comme le palais d'Auron à Bourges : " C'est la plus grosse salle qu'on ait faite, explique Marie Blasquez. L'an dernier, on l'a remplie les deux fois. Plus de 1200 spectateurs à chaque fois. C'est très impressionnant ! On a reversé 55.000 euros aux restos du coeur du Cher. Sur la tournée 2018, c'est à peu près 70.000 euros récoltés et 500.000 depuis le début de l'aventure. D'ailleurs à Bourges, le président national des Restos sera là, et ça nous fait vraiment très plaisir."

Sam en Foire a remis un chèque de 55.000 euros l'an dernier aux restos du coeur du Cher - Sam en Foire

Sam en foire sera à Bourges le 29 novembre, puis à Vierzon en decembre. Il reste quelques dizaines de places seulement pour Bourges. Dépêchez-vous.