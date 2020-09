L'alpiniste Catherine Destivelle recevra le "Piolet d'or Carrière" au festival de Ladek en Pologne

C'est une des plus prestigieuses distinctions dans le monde de l'escalade, de l'alpinisme, des ascensions hors normes. Le "Piolet d'or Carrière" récompense pour la première fois une femme : Catherine Destivelle. Pionnière de l’alpinisme et des ascensions en solo, elle est aujourd'hui éditrice.

C'était les années 198019-90, c'était l'époque des combi fluo et des fuseaux multicolores. C'était surtout l'époque des grandes premières et Catherine Destivelle en était. L'une des premières femmes à s'imposer dans l'univers masculin de la grimpe. Des gorges du Verdon, en passant par l'Himalaya et les Alpes, elle s'illustre partout. Elle réalise par exemple, le premier 8A+ féminin à Buoux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Vaucluse).

Elle grimpe en solo, elle a la falaise dans la peau. Catherine Destivelle s'attaque aussi aux hivernales alpines en solo, elle fera le fameux trio Eiger, Grandes Jorasses, Cervin. Elle restera pendant onze jours dans la face ouest des Drus. C'est aussi une façon de vivre la montagne, l'alpinisme, les grands espaces à travers le monde, de l'Antarctique en passant par l'Himalaya ou le Pakistan.

Aujourd'hui Catherine Destivelle a créé sa maison d'édition, les Editions Mont-Blanc. Elle est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et figure dans plusieurs films documentaires. Avec ce "piolet d'or, Catherine Destivelle s'inscrit dans le panthéon des grands de la montagne, Bonatti, Mesner, Paragot, Wielicki.