Samedi de manifestation contre la réforme des retraites : 30 000 manifestants à Nîmes selon les syndicats

Ce premier samedi de mobilisation contre la réforme est une journée de mobilisation réussie pour les syndicats. Pour ce cinquième jour de protestation l'intersyndicale décompte 30 000 manifestants à Nîmes contre 7000 pour les forces de l'ordre. Dans le cortège de nombreuses familles mais aussi des étudiants, venus manifester durant leur week-end. Pour Bruno Rivier, porte-parole départementale de la CGT "l'essai est transformé."

Venir le samedi pour manifester sans perdre de salaire

"Ca nous permet de venir sans perdre de jour de salaire, mais aussi sans risquer que ça passe mal auprès de notre entreprise." explique Hélène. Pour elle c'est le premier jour de mobilisation, " en semaine ce n'est pas possible de se mettre en grève pour moi."

Pour Yannick et Marie venus avec leur fille Constance c'est aussi le premier jour de mobilisation. " Se mettre en grève en semaine ça pénaliserait aussi nos entreprises et ce n'est pas le but. Ce n'est pas contre les patrons, on se bat pour autre chose, donc le samedi pour nous c'est la bonne alternative."

Dounia et Lucile ont pu manifester sans risquer d'être pénalisées pour leur absence en cours. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

La bonne alternative aussi pour Lucile et Dounia, étudiantes à Menton elles ont profité d'un week-end dans la famille de Dounia à Nîmes pour venir manifeste. La réforme du système de retraites elles y sont opposées, mais difficile pour elle de descendre dans la rue à chaque appel de l'intersyndicale " Sans justificatif l'administration nous considère comme défaillant si on est absent et ça peut nous faire rater notre année. Ils ne reconnaissent pas notre droit à manifester" déplore Lucile.

Plus de 54 000 manifestants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale ce samedi à travers le Gard selon les syndicats. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

La mobilisation en chiffres ce samedi