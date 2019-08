Samedi noir sur les routes : les restaurateurs savoyards attendent les touristes sur les itinéraires BIS

Yenne, France

Les restaurants bordant la 1504 sont prêts à accueillir les touristes pour une petite pause. D'après Bison Futé, les routes de France seront noires ce samedi. Circulation extrêmement difficile dans le sens des retours et des départs. En Savoie, pour éviter l'A43 et le nœud autoroutier de Lyon, la fameuse départementale 1504 reliant Chambéry à Yenne permet de rejoindre directement Bourg en Bresse et ses autoroutes menant dans le nord et l'est du pays.

"12.000 véhicules par jour toute l'année et il y en a encore plus l'été !" - Jean Rubeaux, gérant du restaurant Les 4 Chemins

Depuis 35 ans, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à emprunter cette route d'après Jean Rubeaux. Le patron historique du restaurant Les 4 chemins à St Jean de Chevelu ajoute "on pourrait faire du 24/24H même. Je pense que l'autoroute commence à être un peu cher et que les gens font attention au porte-monnaie".

Le restaurant les 4 Chemins à Saint Jean de Chevelu borde la 1504. © Radio France - Valentine Letesse

Alors pour accueillir tout le monde, Jean Rubeaux rajoute une vingtaine de tables pour ces weekends de chassé-croisé.

"On refuse trois fois notre capacité d'accueil sur ce genre de weekends... Soit 150 couverts. " - Lucas Abbaci, gérant de l'R du Lac.

Au niveau du col du Chat, le restaurant de Luc Abbaci surplombe le lac du Bourget. "C'est vrai qu'on a une grosse carte postale" confirme le gérant. Une vue qui incite à s'arrêter sur le bord de la route et à manger en terrasse. "On refuse trois fois notre capacité d'accueil sur ce genre de weekend... Soit 150 couverts." explique le patron qui conseille même aux automobilistes de réserver sur la route.

La vue du restaurant l'R du lac au col du Chat. © Radio France - Valentine Letesse

100 kilos de patates et des viandes rouges

Pour satisfaire le voyageur, certains remplissent aussi leur frigo de pièces de bœuf. C'est le cas au Montaplan à Yenne. "_On fait beaucoup plus de viandes parce que les gens de passage sont très pressés_. C'est plus steak frites que gambas, surtout pour les grands weekends comme ça" raconte Béatrice Andrieux, l'une des gérantes.

Le camion de frites de Sandra et de Stéphane sur la 1504 à Saint Jean de Chevelu. © Radio France - Valentine Letesse

Pour les plus pressés il y a A'l Barraque à Frites à Saint Jean de Chevelu. Un food truck qui donne tout de suite la couleur avec ses drapeaux belges et français.

"Je prévois une centaine de kilos de pommes de terre pour le weekend, facile !" - Sandra, l'une des gérantes d'Al' barraque à frites

Ici on fait de la frite belge. Sandra prévoit le stock de patates. "Une centaine de kilos pour le weekend facile !" lance la reine de la pomme de terre... Quand ce n'est pas le parking qui est trop petit "tout est rempli parfois, donc les gens ne peuvent même pas s'arrêter" raconte Stéphane. C'est pas grave rajoute Sandra, "ils klaxonnent à l'aller, mais ils s'arrêtent au retour".