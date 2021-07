Samira, enseignante louvroilienne de 46 ans et Prodige de la République

Ils étaient 40 dans la salle de réception de la préfecture du Nord mardi soir, tous habillés pour une soirée de gala, pour recevoir le titre de Prodige de la République, accordé à ceux dont le parcours mérite d'être mis en lumière. 40 profils différents, mais tous incarnant "la détermination" et une "brillante réussite", selon les mots du préfet Michel Lalande, sur un plan professionnel, personnel, associatif ou même citoyen.

La promotion 2021 des Prodiges de la République rassemblée sur les escaliers de la préfecture du Nord. © Radio France - Steven Gouaillier

Parmi les lauréats de cette 6e édition, Samira Ghomari, enseignante de 46 ans à Louvroil près de Maubeuge, et qui selon ses propres termes n'était pas "destinée à se retrouver là". Elle est issue d'une famille "_assez défavorisée_, famille nombreuse avec un père ouvrier qui s'est retrouvé au chômage assez tôt. On n'avait pas de distractions, pas de jouets, uniquement l'amour de la famille. Ce qui a fait que je me suis beaucoup investi à l'école et c'est grâce à ça que j'ai pu devenir enseignante".

"J'ai trouvé un sens à ma vie : aider les autres"

Samira Ghomari s'est ensuite retrouvée seule pour élever son enfant ; "puisque j'étais seule, j'ai trouvé un sens à ma vie en allant aider les autres". Elle s'investit dans plusieurs associations de son quartier dès 2005 avant de trouver en 2017 le sens de l'engagement qu'elle souhaitait modeler grâce à la mise en place des conseils citoyens. "Avec mon amie Jamila, on s'est rendu compte que ça correspondait en tous points à nos propres valeurs, pour aider les gens du quartier, les jeunes, les personnes isolées…".

Dans le quartier dit "prioritaire", elle s'investit désormais en faisant venir des responsables d'entreprises pour aider ceux qui sont loin de l'emploi à connaître le monde du travail ou en proposant des goûters, des repas, aux personnes qui ont le plus de difficultés financières. "Dans une zone où les jeunes sont vraiment enclavés, loin de la culture, on essaye aussi de les sensibiliser au théâtre, aux musées… On a pris des bus pour les emmener au Louvre à Paris, pour eux c'était inaccessible. Ils ont été ébahis, certains ont demandé à y retourner".

"Les efforts qu'on a fait n'ont pas été vains"

La distinction de Prodige de la République pour elle, "c'est magnifique, on est reconnu par l'État pour notre investissement, les efforts qu'on a fait n'ont pas été vains". Samira Ghomari se dit "très très fière" de cette reconnaissance et explique vouloir poursuivre les événements mis en place à Louvroil, voire même les étendre puisqu'elle est depuis quelques temps membre du conseil citoyen de l'intercommunalité.