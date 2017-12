Nancy, France

Des dizaines d'appels en moins d'une heure. Mais parfois, c'est beaucoup plus. Quand le froid est encore plus tenace dehors, les coups de fil au 115 se succèdent. Ce soir-là, il fait à peine cinq degrés à l'extérieur.

"On les réconforte"

Là, c'est toute une équipe qui se mobilise. Séverine qui reçoit les appels. Bellil et Xavier qui enregistrent les noms et les situations de chacun dans un fichier Excel. A 18h30, direction le local de distribution des repas. Henri, 82 ans, y est bénévole depuis une vingtaine d'années. Ils est accompagné de toute une équipe de volontaires pour distribuer des repas chauds aux sans-abris nancéiens :

"Ils nous connaissent tous ici, on les écoute et parfois, on les réconforte."

Ce qui "inquiète" le plus Henri, c'est qu'il y a toujours de nouveaux visages et "surtout, de plus en plus de jeunes".

A réécouter ici, le reportage auprès du Samu social lors d'une maraude à Nancy :

L'occasion aussi pour les deux travailleurs sociaux de savoir qui a effectivement appelé le 115. Avant de prendre la route pour la maraude. Il est 19h et le parcours dans le centre-ville peut commencer.

"J'appelle le 115 tous les jours"

L'équipe mobile est en liaison constante avec Séverine du 115. En cas d'urgence ou de signalement, la camionnette est appelée.

Ce soir, Laurent, 41 ans, dormira à l'abri. Il a perdu son travail il y a quatre mois et son logement dans la foulée : "je ne pouvais plus payer l'électricité, et ensuite ça a été le loyer".

J'appelle le 115 tous les jours à 18h30. C'est bien, ce ne sont plus des dortoirs là-bas. Ce sont des chambres séparées. Avec des douches communes oui... mais on a quand même plus d'intimité".

Cependant, Laurent a toujours peur de se voir refuser l'accès au centre d'hébergement d'urgence. "J'ai peur de ne pas avoir d'endroit où dormir. J'ai peur qu'on me dise qu'il n'y a plus de place".

D'autres refusent chaque proposition du Samu social. C'est le cas de Jean-Paul, un septuagénaire du centre-ville nancéien. "Forcément, quand on a en face quelqu'un de plus de 70 ans, ça marque," reconnaît Xavier du Samu social. Même si les travailleurs sociaux demandent tous les jours, s'ils insistent parfois, ils ne forcent pas la main. "C'est leur choix, et on le respecte" confirme Bellil.

"Une famille ici"

Avant de repartir, un détour au centre d'hébergement d'urgence. Dire bonne nuit à ceux qui sont accueillis et bon courage aux veilleurs de nuit. Entre deux étagères de couvertures, Alexandre, un habitué des lieux depuis deux ans, lâche avec un accent :

"Je vous remercie toute l'équipe du 115, je vous remercie pour votre gentillesse et votre main tendue : c'est une famille ici".

Une famille et un compliment qui "fait chaud au cœur" de Mouss, veilleur de nuit. "Au moins, ça veut dire que notre travail sert à quelque chose."

Ce dimanche 24 décembre, un repas un peu spécial sera servi au centre d'accueil de jour. Réveillon de Noel oblige. Les maraudes hivernales continent chaque soir, jusqu'au 31 mars.