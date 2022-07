VIDÉO - San Fermin : après deux ans de pandémie, les fêtes de Pampelune attirent des milliers de personnes

Ce mercredi, à midi pile, l'ancien joueur de foot et entraineur Juan Carlos Unzue a donné le coup d'envoi des fêtes en lançant la fusée-txupinazo, une fusée pyrotechnique, depuis le balcon de la mairie.

Devant lui, des milliers de personnes ont envahi l'emblématique place de l'Hôtel de ville et les principales rues de la capitale navarraise. Jusqu'au 14 juillet, Iruña-Pampelune va vivre aux rythmes des concerts nocturnes, des feux d'artifice, des défilés des géants, des processions et des dianas, les concerts qui chaque jour réveillent la capitale navarraise, peu avant sept heures du matin.

Les navarrais sont vraiment ravis de pouvoir fêter à nouveau les San Fermin Copier

L'encierro et la prière

L'encierro est un des principaux événements des San Fermin. Ces lâchers de taureaux dans les rues de la ville ont lieu tous les jours, du 7 au 14 juillet, à 8 heures, entre une enceinte située derrière l'hôtel de ville et les arènes, sur un parcours de 850 mètres. Chaque jour, spécialistes et novices de tout le Pays Basque et du monde entier se donnent rendez vous près de la statue de San Fermin en contre bas de la mairie. L'encierro est toujours précédé d'une prière dédiée au co-patron de la Navarre. En basque et en castillan, les coureurs réclament la bénédiction à celui qui fut le premier évêque de la ville :

"A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, Nos guíe en el encierro, dándonos su bendición Viva ! Gora !"

"Entzun arren San Fermin zu zaitugu patroi! Zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi"

La prière est chantée à trois reprises peu avant 8 heures, et le groupe s'élance ensuite sur la montée de Santo Domingo, la place de la mairie, les emblématiques rues de Mercaderes, Estafeta et Telefónica pour arriver dans les arènes où les taureaux sont dirigés vers les étables avant les corridas qui ont lieu chaque après-midi depuis la fin du XIVème siècle. L'encierro dure à peine quelques minutes et réunit sur toute la planète des millions de téléspectateurs avides des images captées par une trentaine de caméras et un drone.

Les fêtes populaires mondialement connues attirent des milliers de visiteurs. Cependant, elles sont aussi parfois le cadre d'excès et d'agressions sexistes. Les autorités rappellent que tous les agresseurs seront poursuivis et appellent à la vigilance. En cas de problème, il faut composer le 112.

Témoignages de Leire Lakasta, étudiante, et Nerea Reparaz, journaliste. Copier

Aurten bai, aurten azkenean, hemen ditugu San Ferminak! © Radio France - Franck Dolosor

Cette année encore, des milliers d'habitants du Pays Basque nord se rendront à la ville jumelée avec Bayonne pour assister à quelques unes des 500 manifestations organisées du 6 au 14 juillet. Des bus sont également prévus pour faire le déplacement.

France Bleu Pays Basque vous fera également vivre les meilleurs moments du retour tant attendu des fêtes de San Fermin.