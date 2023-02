San Marina : la boutique de chaussures baisse définitivement le rideau à Poitiers

Après Kookaï et Camaïeu, le glas a sonné pour San Marina. Mis en difficulté par le Covid et les confinements successifs, l'enseigne de chaussures était en redressement judiciaire depuis septembre 2022. Faute d'un repreneur, ce sont 163 magasins partout en France qui mettent définitivement la clé sous la porte , ce samedi 18 février 2023. La boutique située rue Gambetta à Poitiers n'y échappe pas.

Les clients poitevins se sont pressés pour la dernière fois dans la boutique. Pour écouler les stocks, chaque paire de chaussures était vendue à moitié prix. Une aubaine pour les clients. "On s'est dit qu'on pourrait faire de bonnes affaires", raconte une jeune femme. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Néanmoins, certains Poitevins ont semblé très affectés de la fermeture du magasin. "C'est dommage. Les chaussures sont de bonne qualité. On aimait bien venir ici", raconte Isabelle, une habituée. "On pense surtout aux employés, qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain. C'est ça qui fait mal", confit Audrey, une autre cliente.

Repartir à zéro

Pour la responsable du magasin, Amélie Roux, seule salariée de la boutique à Poitiers, c'est un vrai crève-cœur de devoir fermer le magasin. Licenciée pratiquement du jour au lendemain, la reconstruction s'annonce longue. "J'adorais ma boutique. Quand on a un train train quotidien, qu'on est toujours à 100 à l'heure, c'est difficile de se retrouver sans rien ", admet la vendeuse, avant de poursuivre. "Je vais profiter quelque temps chez moi, avec mes fils, le temps de digérer. C'est le "après" qui me fait peur. Je vais rebondir, j'ai quelques pistes. Mais cela fait mal au cœur de s'investir dans une entreprise, et que tout s'arrête, et devoir recommencer à zéro. Le moral en prend un coup".

La vendeuse, se laisse un ou de mois pour digérer, avant de chercher un nouveau poste. Comme Amélie Roux, se sont au total 660 employés, répartis dans 160 magasins partout en France, qui sont licenciés, d'après les syndicats. L'enseigne devrait être placée en liquidation judiciaire ce lundi 20 février 2022.