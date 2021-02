San Martino di Lota : l'immeuble de la discorde

A cinq kilomètres au nord de Bastia, marine de San Martino di Lota, c'est un chantier très contesté qui a été engagé il y a quelques mois déjà. Une résidence de haut standing y sera très prochainement réalisée. Baptisée “Pietramare”, l'immeuble, pieds dans l'eau, avec accès direct à la plage, proposera 23 appartements, du T2 au T5, vendus entre 450.000€ et 850.000€. Un immeuble de standing qui, à Pietranera, n’est pas du goût de tous.

Riverains et municipalité opposés sur ce dossier © Radio France - Maxime Becmeur

Sur les réseaux sociaux, les indignations fleurissent depuis quelques jours contre cette construction située à fleur d'eau. Parmi les opposants, l'association de riverains “Aiutu Per A Pieve di Lota” dénonce une urbanisation dangereuse compte tenu des risques climatiques et de l'érosion, mais qui, surtout, ne répond pas aux besoins de logements des jeunes ménages. A partir de 450.000 euros l'appartement, difficile en effet pour la classe moyenne d’accéder à la propriété.

L'autre point dénoncé par ce collectif de riverains, c'est le fait que la commune n'ait pas racheté la parcelle, ni usé de son droit de préemption sur cette dent creuse du littoral. "Trop cher" dit la mairie qui avance le prix du million d’euros. “Deux fois moins en réalité” affirme de son côté le collectif de riverains.

La mairie assume cependant son choix. Elle assure “ne pas vouloir gaspiller l'argent public” et défend “la légalité de l'autorisation de permis de construire”. De plus, ajoute la municipalité, la construction présentera un intérêt public : “ il y aura un accès à la plage et la création d'une place publique sur le toit du futur immeuble”.

Pas certain que cela suffise à calmer la colère des riverains.