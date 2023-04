San Salvador, ces enfants du pays qui font la fierté de Saint-Salvadour

Le succès grandissant de San Salvador ! Le groupe corrézien de musique trad et rock n'en finit pas de s'imposer sur la scène nationale, il est notamment de plus en plus présent dans les festivals, mais aussi sur la scène internationale. Il part dès jeudi prochain pour une tournée de trois semaines aux Etats-Unis. Un succès qui fait la fierté de tout un village, celui de Saint-Salvadour, 330 habitants, près de Tulle, où sont nés et ont grandi 5 des 6 membres du groupe, le 6ème est de Seilhac juste à côté. Et où ils vivent toujours.

Les "petiots"

Et de fait dans le village tout le monde les connaît. "Je le ai vus tout petiots" souligne Robert. Pour le maire Pierre-Marie Capy les 6 membres du groupe, tous amis d'enfance, sont définitivement "les petits". Je les appelle les petits parce que, je suis pas le seul, on les a vus naître, grandir et s'épanouir". Et beaucoup suivent le parcours de ces enfants du village comme Solange. "On demande de leurs nouvelles aux parents tout ça ! On demande où ils sont".

De Saint-Salvadour au pays des kangourous

Et surtout on n'est pas peu fier ! "La semaine dernière ils étaient en Australie et en Nouvelle-Zélande rappelle Solange. La semaine prochaine ils vont en Amérique. Pour Saint-Salvadour c'est quand même beau quoi ! ". Le maire rajoute : "Saint-Salvadour représenté aux pays des kangourous et des All Blacks pour nous c'est quand même extraordinaire ! C'est une grande fierté pour notre village ! " Et un nouveau dynamisme : dans le sillage de San Salvador une vie culturelle s'est développée dans le village et aux alentours avec des concerts réguliers notamment. Et des nouveaux habitants, des jeunes en particulier, se sont installés dans la commune.