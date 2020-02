Sancerre : un stade VTT pour l'été prochain

Sancerre, France

Le projet a été présenté en décembre devant le conseil municipal. Il pourrait accueillir ses premiers pilotes pour l'été prochain. Quand on parle de VTT, il ne faut pas s'imaginer une surface close et bétonnée : " Pour beaucoup de gens, et c'est normal, un stade, c'est une surface fermée et grillagée explique Phillipe Vazeille, responsable du projet à la fédération régionale de cyclisme. Nous, c'est tout l'inverse. Il n'y aura aucune clôture. Un stade délimité juste une emprise." Il faut savoir qu'on dénombre environ 1.400 km de sentiers VTT dans le Cher, ce qui en fait le 2eme département de France et cette colline de l'Orme au loup est déjà très prisée par les amateurs. Plusieurs km sont déjà aménagés, il suffirait de tracer un kilomètre supplémentaire pour obtenir une boucle d'entraînement de haut niveau.

Le piton de Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Des travaux qui n'impacteront pas l'environnement, promet Philippe Vazeille : " On ne va surtout rien casser. Il n'y aura aucune pelleteuse sur le site juste des personnes avec des pelles et des pioches. L'impact sera donc mineur. On va plus nettoyer le sous-bois que faire des gros travaux. On ne construira aucune passerelle." Ce stade VTT ferait une boucle de quatre kilomètres, en concentrant toutes les difficultés nécessaires pour faire monter le niveau des pilotes estime Phiippe Vazeille : " Le VTT se développe énormément et le niveau des pilotes doit progresser en travaillant quotidiennement les difficultés techniques qu'ils vont rencontrer en compétition. L'idée, avec ce stade de l'orme au loup, c'est de créer un vrai outil pour le VTT, local, régional et national." Et même international puisque l'objectif affiché est aussi d'accueillir des équipes étrangères pour leur entrainement en vue des jeux olympiques de 2024 à Paris. Côté financement, le budget reste limité : pas plus de 10.000 euros, précisent les responsables.