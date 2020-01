Sancoins : la MSAP devient Maison France Services

Les deux premières maisons France Services, labellisées dans le Cher, à Aubigny sur Nère et à Sancoins. Elles se veulent encore plus ambitieuses que les MSAP (Maison de services au public) qui existaient déjà.

Sancoins, France

Ces maisons France Services répondent à un cahier des charges plus étoffé : elles accueillent davantage de partenaires pour des permanences et seront ouvertes au moins 24 heures par semaine avec au minimum deux conseillers. L'idée, c'est d'accompagner les personnes en milieu rural dans leurs démarches et limiter les conséquences de la fracture numérique.

La préfète du Cher, Catherine Ferrier, et le maire de Sancoins, Pierre Guiblin, ont signé la convention pour le fonctionnement de la maison France Services © Radio France - Michel Benoit

Et à Sancoins, la fracture numérique, on la vit tous les jours, dans cette commune rurale de 3000 habitants à la population assez âgée : " On leur dit à ces gens là qu'ils doivent créer leur dossier informatique, explique Jean-Pierre Authelet, de l'association des victimes de l'amiante (ADEVA), que ce soit pour la sécurité sociale, le suivi de leur dossier de maladie professionnelle, et les gens, évidemment ils ne savent pas le faire à 80 ans !" Pour amortir le choc, la CAF a par exemple installé une borne vidéo dans cette maison France Services de Sancoins : " Souvent les les gens sont un peu réfractaires parce que c'est une borne, une machine et pas une personne en face d'eux, détaille Julie Lagneau, l'une des deux conseillères de la maison France Services de Sancoins, donc moi mon rôle, c'est de les accompagner jusqu'à ce que la personne qui est à la CAF à Bourges, derrière la borne, soit connectée. Ensuite, je me retire pour respecter la confidentialité du dossier."

Une borne vidéo permet aux habitants de Sancoins, d'être mis en relation avec la CAF à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Julie et sa collègue (qui s'occupe également de l'atelier numérique voisin) reçoivent environ 3000 visites par an : " Quand les questions sont pointues et qu'on ne sait pas répondre, on contacte l'organisme concerné, et on communique la réponse à la personne, précise Julie. Dans les trois quarts des cas, on arrive à boucler le dossier tout de suite. Mais parfois, il manque des documents et les personnes doivent revenir."

Un atelier numérique est à disposition des habitants de Sancoins pour réaliser leurs démarches où s'initier à l'informatique © Radio France - Michel Benoit

Lorsque la trésorerie aura fermé (en janvier 2021), les agents des finances tiendront une permanence à la maison France Services. La préfète du Cher estime que personne ne sera abandonné : " Un service, ce n'est pas un bâtiment, précise Catherine Ferrier. Un service, c'est une relation à l'usager et on essaie d'être au plus proche et d'avoir un service de qualité qu'on essaie d'adapter au mieux. La labellisation de cette maison France Services de Sancoins n'est d'ailleurs pas du tout liée à la fermeture à venir de la trésorerie. " La maison France Services de Sancoins accueille au total 23 partenaires au travers de permanences et cela pourra s'étoffer. La commune perçoit une aide de 30.000 euros par an pour son fonctionnement.