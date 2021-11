Sand : "ma rencontre avec les gilets jaunes dans l'Yonne"

Trois ans après la première manifestation des gilets jaunes, Sand aujourd'hui porte parole de l'Assemblée populaire d'Auxerre se souvient de ses débuts dans le mouvement . Un mouvement qui a su évoluer selon elle.

France Bleu Auxerre : Vous vous souvenez de ce 17 novembre 2018 ?

Sand : Tout à fait. J'habite Charny-Orée de Puisaye et ce jour là, je n'étais pas du tout au courant du mouvement. Je me rendais comme chaque samedi à une AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) et je me suis retrouvée bloquée au rond point de Charny ! Quand on voit ça on se dit qu'il se passe un truc. Je me suis renseignée et j'ai rejoint les camarades sur le rond point.

Vous vous êtes beaucoup impliquée dès le début dans ce mouvement des gilets jaunes ?

Oui car l'engagement des gilets jaunes n'a rien à voir avec un engagement traditionnel, c'est 24h sur 24. On était au rond point toute la journée. Le soir, on pouvait se retrouver pour des blocages qui duraient toute la nuit et revenir sur le rond point le lendemain. On y a cru et on s'est donné à fond.

Rapidement vous vous êtes rendue compte que le mouvement s'essoufflait dans l'Yonne...

Dès les vacances de Noël j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit qu'un mouvement qui avait déjà un mois, avec les gens qui partaient en famille ou en vacances, ils ne reviendraient pas. Il y en a qui sont revenus. Après chaque vacances, après les confinements. Même si on est plus beaucoup, il y en a toujours qui reviennent.

Et aujourd'hui ?

Les réseaux d'amitié, de fraternité qui sont nés sur les rond points continuent d'exister. Et même si les gens se rencontrent de manière informelle, des petites bouffes entre potes, ils continuent à parler de politique. Ils se sentent toujours impliqués et sont prêts à revenir dans la rue comme on a pu le voir avec les manifs anti-passe sanitaire.

Vous dites que le mouvement a évolué ?

On ne dénonce plus simplement le pouvoir d'achat mais tout le système politique actuel. Sur les ronds points on a retrouvé la solidarité. Après on a fait des assemblées et tout ça nous a permis de grandir dans la lutte et d'avoir un discours peut-être un peu plus politique. Il n'y a pas une cause plus transversale que celle des gilets jaunes. On a manifesté pour le climat, on était là pour défendre les retraites, on a convergé sur les marches des libertés début juin et on s'est mobilisé sur les marches anti-passe. Tout ce qui porte atteinte à la liberté et au bien être du peuple, nous sommes présents pour le dénoncer.