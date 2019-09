Sandra Pereira (CGT): "Tout le monde peut craindre quelque chose de la réforme des retraites"

Bayonne, France

La responsable CGT de la fonction publique territoriale dans le département est catégorique: "tout le monde a à craindre quelque chose de la réforme des retraites", et elle est sans illusions : "la CGT n'attend rien de ce gouvernement surtout en la matière. C'est une réforme injuste quand on voit le rapport Delevoye, _ce sera travailler plus longtemps avec une pension moindre_. Le gouvernement promet un grand débat sur le sujet, mais pour le moment c'est plutôt la cacophonie".

Un boycot du débat sur les retraites

La responsable cégétiste admet que le postulat d'Emmanuel Macron, qui veut que chacun ait les mêmes droits pour la retraite, peut s'entendre, "sauf qu'on ne sait pas la valeur du point aujourd'hui. Tout est flou! Le gouvernement recule en partie, et promet une nouvelle réforme, juste avant les rendez-vous électoraux. Donc on n'a pas tous les éléments, mais les premiers c'est ceux-ci : travailler plus pour une pension moindre. Le gouvernement arrive de front pour casser ce régime de retraites basé sur la solidarité".

Sandra Pereira admet tout de même que "il faudra une réforme à moyen et long terme, mais quand on a cotisé toute sa vie, il est normal de pouvoir partir à la retraite en bonne santé". Un débat auquel elle ne participera pas: "c'est une belle supercherie. On va nous occuper comme on l'a fait avec le grand débat pour les gilets jaunes".

