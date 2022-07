A Châteauroux, "Sang pour sang", l'exposition qui veut briser le tabou sur les règles

"Quelques idées reçues sur les règles", "Le cycle menstruel", "C'est quoi les règles ?", des titres écrits en grand et en rouge pour interpeller les habitants du quartier. Françoise s'arrête pendant de longues minutes pour lire les 12 panneaux explicatifs installés jusqu'à ce vendredi 8 juillet devant le Centre socioculturel des quartiers Saint-Jean - Saint-Jacques. "C'est la première fois que je vois une exposition sur ce sujet. A notre époque on ne savait pas ce que c'était alors que c'est totalement naturel. Encore aujourd'hui, on en parle pas, les jeunes filles ne savent pas forcément comment ça fonctionne, ni à quoi ça sert. C'est encore un peu tabou, et pourtant, toutes les femmes ont leurs règles !", insiste-t-elle. Entre les différentes pancartes, les visiteurs discutent de ce sujet encore délicat pour certains.

Faire participer les enfants

Mélissa, 11 ans, donne aussi son opinion. Pour elle, "Sang pour Sang" parle au nom de toutes les femmes. Sur une feuille de papier, elle a représenté une culotte tachée de sang, affichée dans l'exposition. "Avec d'autres enfants qui fréquentent le centre, on a fait des dessins pour montrer notre ressenti sur la thématique des règles. Je trouve que c'est bien pour la liberté d'expression des femmes. En plus de l'exposition, on a aussi eu une intervention. Par exemple, on nous a expliqué que ce n'était pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles", raconte la jeune fille. Une intervention proposée par les animatrices du centre, formées par le Planning familial.

En plus des panneaux explicatifs, une dizaine d'enfants a réalisé des dessins. © Radio France - Emma Steven

Parler d'égalité

Pour le centre socioculturel, l'exposition est surtout un prétexte pour parler aux enfants, mais aussi aux visiteurs d'un enjeu plus important. "Ici, nous travaillons sur _l'égalité entre les hommes et les femmes toute l'année_. Ce rendez-vous, c'est aussi un moyen d'y parvenir en brisant les tabous. Un homme n'a peut-être pas de règle, mais il a probablement une fille ou une femme qui est concernée", explique Fanny Gabert, animatrice dans le centre. Elle espère que l'exposition permettra aussi aux visiteurs de réfléchir sur la question de la précarité menstruelle. En septembre, le centre socioculturel prévoit d'organiser des ateliers de couture pour fabriquer des protections périodiques réutilisables.