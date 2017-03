Sangatte : des "vestiges" des années 70 dans un blockhaus

Des archéologues calaisiens ont exploré les blockhaus de la digue de Sangatte, avant leur destruction pour cause de travaux. Ils ont retrouvé les graffitis du « Debil’s club », le rendez-vous des jeunes du secteur, dans les années 70. Un appel est lancé pour les retrouver.

En fouillant les blockhaus de la digue de Sangatte, des archéologues calaisiens sont tombés sur des vestiges... des années 70. Ils ont découvert un premier graffiti en forme d'étoile éclatée, de couleur orange, avec l’inscription « Soul explosion ". C'est le nom d’une compilation de musique datant de 1973. Un peu plus loin, ils ont repéré des playlists, inscrites sur les murs, pour les années 1972, 73, 74 et 75. En fait, les lieux ont été occupés par des jeunes qui ont monté, ici, le « debil’s club », la mention accompagne un dessin reprenant la couverture d’un album de Carlos Santana. A l’époque, il y avait de nombreux chalets sur la plage, où l’on pouvait encore camper. Il est donc facile d’imaginer que le blockhaus était devenu un lieu de vie.

Un blockhaus réaménagé

Le principal blockhaus a été réaménagé, avec des pavés de verre installés à la place de la fenêtre de tir. Et puis, une structure interpelle encore les chercheurs : une alcôve en maçonnerie, qui ressemble à une cheminée, mais il n’y pas de traces de suie. S’agissait-il d’un bar ? Les témoignages des participants à ces soirées seront précieux. Il s’agira aussi d’expliquer pourquoi ces jeunes n’ont pas trouvé les deux salles qui se situent à l’arrière du blockhaus. Peut-être étaient-elles enfouies sous le sable. En tous cas, elles n'ont pas étaient transformées depuis la guerre.

Trois postes de tir et deux blockhaus doivent être détruits par la reconstruction de la digue de Sangatte - Service archéologie Grand Calais

Un appel à témoins

Cette exploration des années 70 est une sorte de récréation pour les archéologues. Ils vont désormais recueillir le témoignage des personnes qui se sont déjà manifestées à propos du "debil’s club". Et pour aller plus loin, le service d’archéologie du Grand Calais lance un appel à tous ceux qui auraient fréquenté les lieux. Il s’agit notamment de retrouver le jeune homme qui serait à l’origine de ces rendez-vous. Il était le plus âgé de tous les participants et il aurait aujourd’hui plus de 60 ans. Pour ce qui concerne la présence allemande durant la deuxième guerre mondiale, les historiens vont prendre le relais, et entreprendre tout un travail d’explications sur la construction de ces blockhaus et la vie des soldats qui les occupaient. Les archéologues ont apporté des éléments sur la qualité des bétons, il faut dire que l’étude des matériaux est le cœur de leur domaine d’expertise.

Pourquoi des archéologues dans des blockhaus de la Seconde guerre mondiale ?

Les archéologues sont plus habitués à explorer des vestiges d’églises médiévales ou de villas gallo-romaines. La deuxième guerre mondiale est plutôt le domaine des historiens. Mais comme la digue de Sangatte va être entièrement reconstruite et qu’il va falloir détruire trois postes de tirs et deux blockhaus, il était utile de procéder à des relevés, avec Gps, photos, dessins et plans. Il faut rappeler que tout le secteur est largement parsemé de constructions du mur de l’Atlantique, au Cap Blanc-nez et au Mont d’Hubert, notamment. Rappelons aussi le sort de la batterie Lindemann, noyée sous un lac, par les boues extraites du tunnel sous la Manche.

Si vous possédez des documents sur le "Debil's club" et que vous voulez témoigner sur son existence, contactez le service d'archéologie de Grand Calais au 03.21.19.54.24.