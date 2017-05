Sanitas : 430 logements sociaux détruits d'ici dix ans

La municipalité a annoncé vouloir détruire 430 logements sociaux d'ici dix ans au Sanitas. L'objectif : diversifier la population du quartier. Le maire de Tours Serge Babary s'est engagé à reloger les personnes concernées par les destructions.

Elles auront bien lieu ces destructions. Dans une réunion publique, ce jeudi au palais des sports, le Maire de Tours Serge Babary a officialisé la destruction de 430 logements sociaux au Sanitas. Le tout, à l'horizon 2025. L'objectif de la ville est de diversifier la population du Sanitas. En effet, le quartier est pour le moment constitué à 98 % de logements sociaux.

Trois secteurs touchés

Ces destructions de logements toucheront trois secteurs du sanitas :

En premier lieu, c'est le secteur Saint-Paul qui sera visé. Les 2, 5, 8, 11, 14, 17 place Saint Paul commenceront à être détruits en juillet 2018. Est aussi envisagé de détruire les 3 et 5 allée de la Belle-fille ainsi que le 10, avenue du général De Gaulle. Viendra ensuite le secteur Marie Curie, dans lequel les 2, 4, 6 et 8 allée de Cheverny, les 1 et 3 allée de la Béchellerie ainsi que les 1, 3 et 5 allée de Moncontour seront détruits. Enfin, le secteur Christophe Colomb dans lequel les 2 à 12, rue Aristide Briand mais aussi les 32 à 36 rue Théophane Vénien seront démolis.

Relogement prévu

Bien évidemment, toutes ces destructions font peur à la population du quartier. Comment vont-être relogés les expulsés ? "Je m'engage à ce que les populations concernées par les destructions soient relogées au Sanitas, ici même", a tenté de rassurer Serge Babary, maire de Tours. Comment faire ? Il y aurait 400 logements libérés chaque année au Sanitas. De quoi trouver un toit facilement aux populations sur dix ans. Un argumentaire qui a rassuré cette habitante : "Oui, j'ai parfaitement compris et je suis convaincu. Il faut que le quartier évolue." Mais d'autres ne sont pas d'accords : "Le maire s'est engagé à ce que tout le monde soit relogé. Je n'y crois pas une seule seconde.", a affirmé cet homme.

Mais que les gens soient d'accords ou pas, le projet est bien lancé. Premiers travaux donc : juillet 2018.