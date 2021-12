Sanna, la sculpture de Jaume Plensa jusqu'en 2027 à Bordeaux

Sanna reste à Bordeaux. Le propriétaire de l'oeuvre monumentale représentant un visage féminin et réalisé par l'artiste catalan Jaume Plensa, a donné son accord à la ville, pour 5 ans de plus.

C'est une des 11 sculptures monumentales de Jaume Plensa qui avait été installée lors d'une exposition de l'artiste catalan sur plusieurs places de Bordeaux en 2013. Sanna a joué les prolongations depuis. Et elle va donc rester 5 ans de plus, jusqu'en 2027, après l'accord trouvé entre la mairie de Bordeaux, et le propriétaire privé qui en a fait l'acquisition en 2015. Une donation d'usufruit au bénéfice de la ville, qui sera officialisée lors du conseil municipal du 8 février 2022.

Jaume Plensa est né en 1955 à Barcelone. C'est un artiste de renommée internationale qui a reçu de nombreux prix. Ses oeuvres sont présentes à New-York Chicago Nice Londres ou encore Dubaï.