« J’ai 7 mois et je dors dans la rue ! » C’est l’une des inscriptions que l’on peut lire sur leurs panneaux. Une trentaine de militants du comité d’accueil 72 a investi ce jeudi soir le hall de la mairie du Mans. Après avoir écrit une lettre au maire du Mans, ces bénévoles veulent rencontrer Stéphane Le Foll pour obtenir une solution d’hébergement pour ces personnes et, plus largement, pour l'alerter sur la situation des sans-abri dans la ville.

Une dizaine de familles à la rue

D’après ce comité (qui, avec d’autres associations, s’occupe de l’accueil des migrants et des réfugiés au Mans) au moins 30 personnes dont 18 enfants ont passé la nuit de mercredi à jeudi dehors, faute de solution au 115. Problème qui vient s’ajouter à un autre : désormais, les personnes qui étaient logées en continu au foyer Noguès, au Mans doivent quitter les lieux pendant la journée, de 8h à 20h. Leur présence n’est plus tolérée.

Ce centre d’hébergement d’urgence, créé à l’origine pour accueillir les sans-abris, sert aussi à loger les demandeurs d’asile, faute de place suffisantes dans les CADA (Centres d’Accueils des Demandeurs d’Asile). Le comité d’accueil 72 estime que, même si l’accueil des migrants et réfugiés n’est pas de la compétence du maire, Stéphane Le Foll devrait s’impliquer.