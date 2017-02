Sans-abri, un Caennais retrouve du travail grâce à la solidarité sur internet

Patrice, 43, ans, était à la rue depuis quinze mois. Touchés par son histoire, plusieurs Caennais se sont mobilisés pour l'aider, lui offrir de quoi manger et lui payer des nuits d'hôtels. Une solidarité grâce à laquelle il finira par retrouver un travail.

Son histoire commence comme des milliers d'autres. Patrice a 43 ans, il est chef cuisinier dans un restaurant à Caen. Sa vie bascule à la suite d'un divorce. Rapidement, tout s'enchaîne. "Je n'avais plus la tête au travail, mon patron m'a donné plusieurs chances, puis il a vu que ça n'allait pas, donc il a préféré me licencier", explique Patrice. L'ancien chef cuisinier perd ensuite son appartement et se retrouve rapidement à la rue. Il y restera quinze mois.

Des nuits d'hôtels payées par les internautes

"Moins 6, moins 8 degrés", se souvient Patrice, à propos de son premier hiver dehors. "Je dormais dans le parking, place de la République, au sous-sol. J'arrivais à faire ma toilette là-bas". La plupart des gens l'ignorent, l'esquivent, semblent ne plus le remarquer, d'autres lui apportent des cafés, lui donnent un morceau de pain, un bout de sandwich. De quoi survivre, pas plus.

Une rencontre va tout changer. Ils ne se connaissent pas, mais Patrice discute puis sympathise fin novembre 2016, avec Virginie, une nourrice Caennaise. Les événements se précipitent, mais cette fois dans le bon sens. Un message est posté sur le réseau social Facebook, sur la page "où trouver quoi à Caen". Patrice le constate, de plus en plus de personnes viennent le voir pour discuter, lui payer à manger, voire des nuits d'hôtels ! "Ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a fait énormément de bien", raconte Patrice.

Un contrat signé le jour même

De fil en aiguille, de rencontres en rencontres, sa situation se décante. Il finira par être mis en relation avec l'entreprise APGO, spécialisée dans la bâtiment à Blainville-sur-Orne. Une rencontre est organisée avec le patron le vendredi 20 janvier. Le jour même, il signe un contrat, un CDD. "Je suis resté sur le cul !", se souvient Patrice. Une semaine plus tard, il reçoit sa première fiche de paye. Pas encore de quoi se payer un appartement -son prochain objectif- mais suffisant pour retrouver un peu de fierté.

Son histoire, il veut s'en servir. "Ça a réveillé les gens, des personnes qui ne faisaient jamais rien sont venues me voir quand j'étais à la rue", affirme-t-il. En attendant, Patrice loge toujours à l'hôtel, à Saint-Contest, près de Caen. Des chambres payées par les internautes. Mais le plus dur est derrière lui. "Moi je sais que je vais m'en sortir", explique-t-il, mais je serai le premier à donner un coup de main aux gens dans le besoin". Et la suite ? "Dans deux, trois, quatre ans, allez savoir, je vais peut-être lancer ma société et embaucher des gens comme moi", sourit-il.