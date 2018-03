Gare d'Austerlitz, bis Boulevard de l'Hôpital, Paris, France

Cette opération, ce "coup de com" comme le définit elle-même son organisatrice Mama Sy, adjointe (LR) maire d’Etampes (Essonne) a démarré ce mardi soir aux alentours de 21 heure à la gare d’Austerlitz à Paris. Echarpes (bleu blanc rouge) autour du coup, une trentaine d’élu de tout bord politique et des différents départements de la région parisienne ont répondu à l’appel. Parmi eux, de nombreux conseillers municipaux et le sénateur (PS) du Val d’Oise, Rachid Témal.

512 "SDF" morts en 2017

Tous dénoncent la situation "catastrophique" des sans-abris en France et rappellent les derniers chiffres du Collectif Les morts de la rue selon qui près de 500 SDF meurent chaque année (depuis 2014) de froid ou de faim. 512 en 2017. Un chiffre très certainement en deçà de la réalité, selon une étude réalisée par des statisticiens et mandatée par le collectif.

Rien qu’en île de France, on comptabilise déjà 20 décès".

Réquisitionner les locaux publics

Les élus qui ont répondu à l’appel demandent au gouvernement "de maintenir le plan grand froid de manière pérenne" et de pouvoir "réquisitionner les appartements vides ou les locaux public". "Il y a énormément de patrimoine dans les communes, les départements, les régions : des casernes, des écoles, des châteaux. Commençons par réquisitionner ce qui nous appartient" résume Mama Sy.

Mama SY, adjointe au maire d'Etampes est à l'origine de cette mobilisation © Radio France - Valentin Dunate

Coup de com'

La plupart des élus présents à la gare d’Austerlitz sont venus équipés de duvets, d’autres, plus anonymes, sans écharpes, se sont simplement habillés pour affronter la neige et les températures en dessous de 0 degré. Dans le hall de la gare, un "syndicaliste de la CGT" (comme il s’est présenté) à dénoncer "cette opération de communication". "On ne demande pas aux élus de dormir dans la rue, on leur demande de trouver des logements aux sans-abris".

Gare d'Austerlitz. Des élus dorment dans la rue pour dénoncer la situation des sans-abris © Radio France - Valentin Dunate

Les sans abris, habitués des lieux, n’attendent plus grand chose des politiques mais admettent que cette nouvelle façon de faire de politique ( par des élus, pour la plupart, jeunes et issues de la diversité) a le mérite de faire parler de leur situation. En 10 ans, le nombre de SDF a augmenté de 50% selon la Fondation Abbé Pierre.