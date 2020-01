Sans-abris en Côte-d'Or : "On manque de logements à bas-coût"

Quatre millions de personnes sont mal logées en France : c'est ce qu'affirme le rapport de la fondation Abbé Pierre publié ce jeudi. Le mal-logement, c'est une vaste notion, ça va des sans abris à celles et ceux qui vivent dans un logement indigne.

A Dijon et en Côte d'Or, plusieurs associations luttent contre ces phénomènes, parmi lesquelles la SDAT, la société dijonnaise d'assistance par le travail. Brice Morey son directeur général est formel : sans toit au-dessus de la tête, on ne peut pas avancer. "c'est essentiel. Si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas entamer un parcours de réinsertion ; sans logement, vous devez trouver un toit tous les soirs ; pour avoir des papiers, il faut une adresse, pour avoir un emploi, il faut une adresse. Et c'est important pour se sentir prêt psychologiquement à repartir vers un parcours professionnel."

Des moyens, mais un manque de logements

C'est l'un des paradoxes, en particulier à Dijon : il y a des sans-abris, alors que la ville ne cesse de construire de nouveaux logements. Le problème, c'est le prix, regrette le directeur associatif. "Les moyens, on les a, on est financés par l'Etat. Là où on est un petit peu en difficulté, c'est pour trouver ces logements, des logements à bas coûts, de petite surface. Ils sont peu nombreux, pris assez rapidement, par des jeunes actifs ou des étudiants. Et pour nous qui suivons ces personnes, c'est un défi au quotidien."

Redonner la capacité à habiter dans un logement

Comment la SDAT parvient-elle à prendre en charge ces personnes démunies ? "Nos leviers, c'est de les amener progressivement à retrouver un logement. Quand vous avez un parcours à la rue, retrouver un logement ce n'est pas si évident. Réapprendre à habiter, redonner la capacité à habiter, _c'est notre travail_. Ensuite il faut trouver un logement pas trop cher, adapté, pas trop énergivore. Sans compter qu'il faut garder ce logement, l'assumer. Ça aussi, ça s'apprend", relève Brice Morey.