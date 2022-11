Sans-abris : la Moselle s'active en vue de l'hiver

Même si le froid tarde à se montrer, les autorités se préparent à l'arrivée de l'hiver et au soutien des sans-abris. La Préfecture de la Moselle a donc activé, le 1er novembre, son plan hivernal pour aider et héberger ceux qui sont à la rue.

Hébergements

Un plan qui s'articule autour d'un impératif : "zéro demande non pourvue par manque de place" dès le déclenchement du plan grand froid, c'est à dire lorsque la température minimale ressentie est inférieure à - 5°C. Dans le détail, la Moselle dispose de 7 579 places d'hébergement dont 3 204 places d'urgence. En cas de nécessité, deux haltes de nuit peuvent ouvrir à Metz (17 places) et à Florange (8 places). Les personnes sans-abris y sont orientée via le 115/SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation). Par ailleurs, les accueils de jour de Metz, Thionville, Sarreguemines et Forbach ouvrent les après-midi avec la possibilité de prendre des douches.

Maraudes

Outre ces structures fixes, des bénévoles vont également sillonner les rues avec des maraudes. A Thionville, elles seront assurées par la Protection civiles. A Metz, Emmaüs se déplacera chaque samedi soir. Les Restos du cœur et leur bus, chaque soir à la gare SNCF et place de la Comédie (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 18h à 20h). Enfin Médecins du monde dispose d'une clinique mobile, plusieurs soirs par semaine, en coopération avec les Restos du cœur et l'AEIM (association d'information et d'entraide mosellane).

Ce dispositif est en vigueur jusqu'au 31 mars prochain. La Préfecture tient à rappeler que cette mobilisation "indispensable" repose également sur "la vigilance de chacun" envers les personnes les plus en situation de précarité.