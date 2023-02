Sans-abris : "Les femmes et les enfants sont plus nombreux", déplore l'association Point d'eau à Grenoble

Comment venir en aide aux personnes en grande précarité ? A Grenoble, l'association Point d'eau leur offre un accueil de jour et une douche. "Les femmes et les enfants sont plus nombreux" constate son président Richard Diot. Le nombre de personnes SDF a doublé en 10 ans selon la fondation Abbé Pierre,

France Bleu Isère : Vous êtes directeur depuis huit ans de Points d'eau. Un accueil de jour à Grenoble, qui existe depuis 30 ans maintenant, depuis 1993. Comment avez-vous vu évoluer la situation ?

Richard Diot : D'abord Point d'eau est un accueil de jour inconditionnel, anonyme et gratuit donc on reçoit vraiment un nombre de personnes assez important. Aujourd'hui, on est à plus de 200 personnes par matin qui viennent utiliser différents services et accompagnements.

Si on prend les chiffres récents (hors Covid), on était en 2019 à 24.000 passages annuels et on était en 2022 à plus de 32.000 passages. Donc on a une vraie évolution en nombre et on a surtout une évolution en typologie de personnes : les femmes et les enfants sont plus nombreux sur la structure.

C'est-à-dire, vous accueillez des enfants de quel âge ? Et comment avez-vous vu évoluer ce public ?

On passe de 1.600 femmes en 2019 à 6.000 passages en 2022. Et pour les enfants, on passe de 360 passages en 2019 à plus de 1.300 en 2022. Donc il y a un vrai changement de cap.

Concernant l'âge des enfants, on est plutôt sur des enfants assez jeunes qui viennent pour la plupart en poussette jusqu'à six, sept, huit, dix ans. Et puis, après quelques mineurs isolés qui passent aussi sur la structure. Et puis enfin quelques jeunes qui ont pu quitter le système entre quinze et 18 ans.

Ce weekend, 22 maires de gauche, dont Eric Piolle, ont lancé une lettre ouverte pour aider davantage les familles sans abris notamment. Ils demandent la réquisition des logements vides. Vous en pensez quoi ? Et de quoi ont besoin les gens qui viennent vous voir ?

Déjà, les gens qui viennent nous voir, ils ont besoin à la fois d'un hébergement ou d'un logement, pour les personnes qui sont sans abri. Dans son rapport du mal-logement, la Fondation Abbé Pierre estime quand même que dans les dix dernières années, on a plus que doublé le nombre de personnes à la rue.

Sur la question des réquisitions, l'idée est vraiment de pouvoir mettre les gens à l'abri, notamment en période hivernale mais en période d'été aussi, on l'oublie souvent. Ce n'est pas qu'en période d'hiver que les plus gros problèmes arrivent, mais en période d'été aussi, avec la déshydratation, etc. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier sur ces périodes-là.

Vous avez dit en début d'interview que vous accueillez 200 personnes chaque matin. Avez-vous une idée du nombre de personnes sans abri et sans papiers éventuellement, puis que vous accueillez et qui sont dans les rues de Grenoble aujourd'hui, en plein hiver ?

Alors il y avait eu une étude, une enquête menée avec la métropole il y a plusieurs années, il y a trois ou quatre ans, on avait fait un comptage nocturne en cumulant les gens en hébergement, etc. De mémoire, on était à 2.400 personnes sur Grenoble dans des situations de très grande précarité, qui n'avaient pas chez soi, qui n'avaient pas d'hébergement, un logement à eux. Aujourd'hui, je pense que les chiffres doivent être assez proches. Sur Grenoble, on a l'avantage d'avoir eu une politique du "Logement d'abord", qui a été très forte ces trois-quatre dernières années, donc une partie des personnes ont été mis en hébergement et en logement. Par contre, effectivement, on a une montée en puissance des publics à la rue et en grande précarité.

Pour aider les personnes à sortir justement de cette précarité, vous avez mis en place un espace de "remobilisation". De quoi s'agit-il ?

Pour nous, c'est un des espaces les plus importants. On a de l'accès au droit, de l'accès "classique" et de l'accompagnement vers le logement ou vers l'hébergement. Mais on a aussi un très gros espace de remobilisation qui permet aux personnes de s'impliquer. Typiquement, on a une centaine de bénévoles qui interviennent à Point d'eau et parmi eux, environ 70 sont des personnes qui sont soit encore en très grande précarité soit des anciens de la rue et qui participent réellement au fonctionnement de la structure, qui peuvent intégrer le conseil d'administration et qui peuvent aussi monter des ateliers. On a un atelier français, un atelier couture, un atelier cuisine qui sont tenus par des personnes en grande précarité. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse trouver une place et se construire une place, faire société. Et pour nous, ça, c'est vraiment important. C'est pas simplement de l'aide d'urgence, on a toujours ce focus sur la question de l'urgence et je pense qu'il faut aussi voir que ces personnes ont des compétences, elles ont des capacités, elles peuvent aussi vraiment participer à la société et se sentir utile. C'est vraiment important et elles peuvent renverser des montagnes à ce moment-là.