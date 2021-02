Sans bruit, le creusement du bassin de rétention des Antiquailles se poursuit, à Nîmes

Si les travaux en cours sur le cadereau d'Uzès sont bien perceptibles par les Nîmois, ils perturbent la circulation dans la ville de Nîmes, d'autres travaux de lutte contre les inondations se poursuivent sans bruit comme le creusement du bassin des Antiquailles. Situé au nord de la ville, au croisement de la N106 et de l'ancienne route d'Anduze, il sera à terme le plus grand bassin de rétention de la ville : une capacité de 1,8 million de mètres cubes en 2031. Il doublera à lui seul les capacités existantes pour l'ensemble de Nîmes.

Le bassin des Antiquailles, au nord de Nîmes, n'est encore qu'une carrière mais, fin 2022, il commencera sa vie de bassin de rétention. Vincent Altier, Nîmes Métropole Copier

Pour l'instant, ce n'est qu'une carrière en exploitation mais d'ici deux ans, cet immense trou commencera sa vie de bassin de rétention. Des travaux (6 millions d'euros) débuteront bientôt pour le relier au cadereau d'Alès et fin 2022, il offrira 300.000 mètres cubes de stockage d'eau, ce qui triplera l'actuelle capacité de stockage des bassins de rétention existants sur le cadereau d'Alès. Et puis, avec la poursuite de l'exploitation de la carrière, ce sera ensuite 200.000 mètres cubes supplémentaires chaque année pour ce bassin de rétention.

Ce bassin des Antiquailles, même terminé, n'empêchera pas les inondations. Mais il donnera un peu plus de temps pour alerter et secourir. Vincent Altier, Nîmes Métropole Copier

Mais les techniciens de Nîmes Métropole préviennent : bien sûr ce bassin de rétention est énorme et oui il amortira les crues mais si la nature décide de rejouer l'inondation de 1988, il y aura inondation à Nîmes. Une inondation grave, avec des dégâts matériels probablement importants mais, et ils insistent là-dessus, tous ces travaux et investissements sur les cadereaux d'Alès, d'Uzès et ce bassin de rétention permettront d'avoir un peu plus de temps pour prévenir, pour alerter, et au final pour épargner des vies.