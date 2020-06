Sans candidat aux municipales, Saint-Sylvestre mise sous tutelle de la préfecture de Haute-Savoie

Les habitants vont revoter ce dimanche dans une trentaine de communes de Haute-Savoie pour le deuxième tour des élections municipales. Cela ne sera pas le cas à Saint-Sylvestre, un peu plus de 600 habitants, près de Rumilly. Déjà sans candidat au premier tour, il n'y en a pas non plus pour le deuxième.

Une délégation spéciale en attendant une nouvelle élection

La commune passe donc sous tutelle de la préfecture de Haute-Savoie. C'est ce qu'annonce la préfecture ce vendredi dans un communiqué.

"Prenant acte de cette situation, Pierre Lambert, Préfet de la Haute-Savoie, par arrêté préfectoral du 19 juin 2020, a institué en application des dispositions de l’article L2121-35 du code général des collectivités territoriales, à compter du 29 juin 2020". Une délégation spéciale composée de trois personnes sera donc chargée d’assurer la continuité du service public "jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal".

Mission administrative et gestion des urgences

Concernant leur mission, la préfecture précise que "les pouvoirs de cette délégation spéciale seront limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Les trois personnes nommées auront également la charge de préparer, en toute impartialité, le scrutin qui permettra d’élire un nouveau conseil municipal. _Les dates du scrutin seront fixées ultérieurement, celui-ci aura lieu dans un délai maximum de trois mois_."

Si une fois encore, aucun candidat ne se déclare, la collectivité de Saint-Sylvestre serait dissoute pour être rattachée à une commune voisine qui pourrait être Alby-sur-Chéran ou Chapeiry.