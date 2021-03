Cela fait désormais huit jours que des intermittents du spectacle occupent le théâtre d'Orléans pour alerter sur leur précarité, demander la réouverture des lieux culturels et une véritable protection sociale. Ce samedi, ils ont appelé les citoyens à les rejoindre et afficher leur soutien.

"Sans culture, on va crever" : le soutien de Loirétains aux intermittents qui occupent le théâtre d'Orléans

Ils vivent leur 9ème jour d'occupation du théâtre d'Orléans. Pour l'occasion, ces intermittents du spectacle, qui demandent la réouverture des lieux culturels, ont appelé tous les citoyens à les rejoindre, sur le parvis, en fin de matinée, afin de leur expliquer leurs revendications. Des revendications qui concernent surtout "l'après", insiste Sacha Gillard, musicien. Les conditions de vie et de travail des artistes, une fois que les théâtres, cinémas et salles de spectacles auront rouvert.

Si les salles rouvrent, très bien ! Mais nous ce qu'on demande, en priorité, c'est la protection sociale. - Sacha Gillard, musicien et occupant du théâtre d'Orléans

Ce musicien, occupant du théâtre de la première heure, demande le retrait de la réforme de l'assurance-chômage. "Cette réforme va appauvrir des centaines de milliers de personnes", assure Sacha Gillard. Il souhaite également le prolongement de l'année blanche pour tous les intermittents, ainsi qu'un plan de relance avec un soutien financier qui leur soit directement destiné.

Les revendications des intermittents sont affichées sur le théâtre d'Orléans. © Radio France - Marine Protais

Tant que des négociations ne seront pas entamées, avec le gouvernement et notamment le ministère de la Culture, Sacha Gillard l'assure, les intermittents ne quitteront pas le théâtre, "même si cela doit durer des mois voire des années." D'où l'importance d'être soutenus par la population.

La culture, un besoin "aussi vital que boire et manger"

Ce samedi, ils sont plusieurs dizaines de riverains à se rendre sur le parvis du théâtre. Beaucoup ont les yeux rivés sur le sol, recouvert d'affiches de spectacles, un "cimetière de la culture". Tout un symbole pour Emmanuelle, 45 ans - surnommée Bulle - qui n'est pas venue les mains vides. "J'ai fabriqué une pancarte sur laquelle il est écrit "Notre culture", en forme de couronne mortuaire. Parce qu'on est en train de tuer la culture, les artistes. Et y'en a marre !"

Marre, aussi, de ne plus sortir. En temps normal, Betty, 70 ans, ne passe pas une seule semaine sans aller voir un spectacle, une pièce de théâtre ou un concert. "J'en ai besoin. C'est aussi vital que boire et manger, ça participe à mon équilibre !", lance-t-elle. Quelques mètres plus loin, Mireille, 73 ans, est du même avis.

Sans culture, on va crever. On a besoin de se nourrir intellectuellement. Avec cet arrêt brutal, j'ai l'impression qu'on a une vie rétrécie. - Mireille, retraitée

"On se renferme", confie tristement cette retraitée, qui ajoute que ce constat lui fait "peur".

Le soutien des élus locaux

Ce qui fait surtout peur à Alice, c'est de se retrouver dans la même situation que tous ces artistes dans les prochains mois. "Etant étudiante en art, je me sens forcément concernée, parce que ce sont quand même des questions qui tournent autour du chômage, et c'est mon avenir, en fait."

La jeune femme est en dernière année. En mois de juin prochain, elle entrera sur le monde du travail. Et elle ne cache pas ses craintes concernant sa sortie d'école. Elle espère, comme tous les intermittents, une réouverture rapide des lieux culturels. Des lieux qui, selon eux, "ne sont pas plus contaminants qu'une rame de tramway aux heures de pointe."

Dans la foulée, ce samedi après-midi, un second rassemblement s'est déroulé devant le théâtre d'Orléans, cette fois, à l'appel des patrons de lieux culturels. Plusieurs élus y ont participé, notamment trois adjoints au maire d'Orléans : William Chancerelle, en charge de la Culture, Pascal Tebibel, adjoint à l'attractivité, à la Promotion du territoire et aux Relations internationales et Chystel de Filippi, en charge de l'Education. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, est lui aussi venu apporter son soutien aux professionnels du monde de la culture.