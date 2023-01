Sans eau chaude, de chauffage régulier, ou d'ascenseurs : le calvaire des habitants d'un immeuble à Marseille

Avant même d'entrée au numéro 16,18 et 20,22, boulevard Bernabo, dans le 15e arrondissement de Marseille, on imagine déjà l'ampleur de la situation. Le portail du parking est cassé, un camion désossé et à moitié brulé jonche le bitume, et les portes d'entrée ne ferment plus. Dans le hall, certaines boîtes aux lettres sont éventrées, deux ascenseurs sur les quatre viennent d'être réparés, mais l'un d'eux est uniquement accessible depuis le 1er étage. Dans les cages d'escaliers, la peinture est abimée, parfois même brulée. Selon les résidents, le bâtiment est infesté de rats, cafards et punaises de lit.

À peine réparé, un des ascenseurs ne fonctionne qu'a partir du 1er étage. Impossible pour certaines personnes âgées de quitter leur appartement. © Radio France - Julie Gasco

"J'ai l'impression de faire du camping chez moi"

Mais en plus de ça, les habitants rapportent qu'ils n'ont pas eu d'eau chaude pendant plusieurs semaines, en plein hiver. Pendant trois jours il n'y avait même plus d'eau du tout dans l'immeuble. Certains travaux viennent d'être faits, mais selon certains habitants, l'eau reste tiède. Pour Leila, une locataire, ce n'est pas assez chaud pour laver son fils de 8 mois : " Il faut une température adaptée pour lui". Alors c'est la débrouille, elle est obligée de faire bouillir l'eau dans des casseroles avant le bain : " j'ai l'impression de faire du camping chez moi. J'ai l'impression de squatter un appartement que je loue et que je paye."

"Je me sens emprisonnée"

Pour rien ne simplifier, en plein mois de janvier, le chauffage ne fonctionne pas correctement selon plusieurs témoignages. La centaine d'habitants est restée sans chauffage pendant plusieurs semaines. Après plusieurs signalements, les radiateurs sont finalement réparés, mais ils restent tièdes. La nuit, peu importe les conditions météo, le chauffage est même coupé.

Le portail de la propriété n'aurait jamais fonctionné selon les habitants. © Radio France - Julie Gasco

Les ascenseurs quant à eux sont restés cassés pendant presque un mois dans ce bâtiment de 11 étages. Rama, une propriétaire au dernier étage de l'immeuble est à bout : "On se retrouve régulièrement sans ascenseurs. Au onzième étage je vous laisse imaginer. On est resté presque trois semaines sans eau chaude, trois jours sans eau complétement. Ils éteignent le chauffage le soir*. J'ai l'impression d'habiter dans un pays du tiers-monde**. Vraiment ça devient de la survie".* Alors Rama aimerait bien partir, et louer son appartement mais impossible : compliqué de louer un appartement dans ces conditions. "Aujourd'hui je suis propriétaire, je travaille en CDI, je me saigne, mais j'ai honte d'inviter des personnes. C'est juste invivable. Je me sens emprisonnée."

Une prison qui coûte cher. Les charges ont augmenté et Rama doit débourser 250 euros par mois.