Sans électricité depuis un an pour avoir refusé le compteur Linky

Dans la maison, il fait à peine 19 degrés. "C’est encore supportable" dit Nicolas. "Mais le pire est à venir avec une chute des températures". Cet habitant de Lignan-sur-Orb, dans l’agglomération de Béziers, vit sans électricité depuis septembre 2019. Cet enfant de la commune a tout simplement refusé l’installation d’un compteur Linky.

Auparavant, ce père de famille de deux enfants en bas-âge (3 et 7 ans) était équipé d’un compteur de chantier (donc provisoire) pour lui permettre de terminer les travaux de cette bâtisse de 120 m². À échéance du contrat, et malgré des factures d’électricité payées, Enedis lui aurait enlevé l’équipement sans le prévenir au préalable, assure cet Héraultais.

Le compteur de chantier était sur le trottoir à l'extérieur. J'ai réglé 50% du raccordement. Je paie mes impôts et je rembourse mon crédit maison. Enedis assure avoir reconduit à deux reprises le contrat, d'un an à chaque fois, de ce compteur provisoire, permettant ainsi de profiter de cet équipement.

"J'ai proposé d'acheter un compteur sur internet. Refus catégorique d'Enedis."

Séparé depuis peu, Nicolas aurait souhaité profiter de ses enfants pendant les vacances scolaires. Évidemment, sans courant, difficile de les faire venir ici dans le froid. Les jouets et les vêtements des enfants sont encore dans les placards.

"Depuis un an, on se débrouille comme on peut. D’abord avec l'utilisation un groupe électrogène. Mais ça fait du bruit. Depuis, nous allons dans la famille, ou chez des amis. Ce n’est pas simple. Mais pas question de quitter notre maison. C’est un projet de vie."

Suite à notre intervention, Philippe Malagola, le directeur d'Enedis dans l’Hérault assure qu'une solution rapide sera trouvée pour que Nicolas ait du courant.

"Nous ne le laisserons pas dans cette situation. On posera un compteur. Nous sommes désolés de sa situation."

Le droit de tous à l’électricité, un bien de première nécessité

Nicolas est loin d'être le seul dans son combat. Sur Facebook, il a reçu le soutien du collectif Stop linky Languedoc Roussillon + info 5G.

La responsable du collectif, qui regroupe plus de 2.500 abonnés, dénonce les méthodes d'Enedis. "Le groupe fait du chantage et met la pression pour que les clients acceptent l'installation de ce compteur" assure Chris. Nicolas est dans son droit de refuser. Nicolas ne serait pas un cas isolé. Ceux qui ont résisté aux menaces se sont vus installé un compteur autre que Linky si l'on en croit les opposants au compteur (exemple mis en avance sur leur page Facebook).

"Ce chantage est intolérable et illégal. L'électricité est un droit l’article 121-1 alinéa 4 du Code de l’énergie, reconnait 'le droit de tous à l’électricité, un bien de première nécessité' […] l’article L. 322-8 du même code, Enedis SA est chargée d’assurer l’accès au réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sans oublier que le compteur linky n'est pas obligatoire pour le consommateur'".

"Cette réticence est rare" explique le directeur d'Enedis dans l'Hérault. Le déploiement des compteurs Linky a commencé en 2015 et doit s'achever d'ici la fin 2021. À ce jour, 580.000 foyers (sur 718.000) ont été équipés dans 230 communes.

Le maire de Lignan-sur-Orb tombe des nues. "Je pensais que la situation était réglée" explique Jean-Claude Renau. "J’ai été sollicité par Nicolas. Je suis intervenu auprès d’Enedis. Sincèrement je pensais qu’un arrangement avait été trouvé". Dans la commune, seuls deux habitants (dont Nicolas) ont refusé l’installation de ce compteur très controversé.

25 millions de compteurs Linky ont été installé en France à ce jour. L'installation de ces conducteurs Linky est une directive européenne rajoute Philippe Malagola, le directeur d'Enedis dans l’Hérault

"Nous n'effectuons plus aucune maintenance sur les anciens compteurs. Nous n'installons rien d'autres que du Linky."

Enedis (ex-ERDF) prévoit de remplacer 90% des 35 millions de compteurs électriques d’ici 2021 pour des compteurs électriques Linky. Le gestionnaire d’électricité applique une obligation légale prévue dans le code de l’énergie. Plus moderne, le boîtier vert permet de relever la consommation d’électricité à distance pour ensuite facturer l’usager au "réel" et non à partir d’une estimation.

Pourtant, dans un article, l’association UFC que Choisir assure que les signataires d’un contrat antérieur à 2016 ne sont pas tenus d’accepter la pose du compteur. Enedis assure au contraire que l’engagement de garantir un accès au compteur concerne tous les consommateurs, quelle que soit la date de signature du contrat. "On a toujours eu le droit à l’accès aux compteurs pour des questions de sécurité, de relève, ou pour changer les compteurs."