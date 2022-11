Sans emploi depuis 2011, ce travailleur handicapé de Lunéville cherche désespérément à reprendre une activité

C'est en 2007 que la vie de Frédéric Laurent bascule. Ce Lunévillois, alors secrétaire-comptable pour une institution départementale, subit une crise de démence. Le diagnostic tombe ensuite : il est atteint d'une schizophrénie, "pour laquelle je suis tout à fait traité et stabilisé", confie-t-il. Pendant 4 ans, il est donc mis en arrêt avant de définitivement perdre son emploi en 2011. "J'affectionnais particulièrement cet emploi", regrette-t-il.

Une longue période sans travailler

Depuis, il cherche à reprendre une activité, en vain. Son premier obstacle ? Son absence de Permis B. Le second et sans doute le plus important selon lui ? Sa maladie. "On n'a pas envie d'embaucher un fou dans son personnel. On se dit que je souffre de maladie mentale donc on se pose la question. Mais non, je suis stabilisé, avec un traitement, il n'y a pas de problème."

Aujourd'hui, Frédéric Laurent vit avec une aide de 1 200 euros par mois. Loin de s'en plaindre, ce n'est pas pour l'argent qu'il souhaite retravailler. "C'est très dur de rester sans activité, de ne pas se sentir utile", explique-t-il. Il est ainsi prêt à reprendre son métier de secrétaire-comptable, voire même dans la vente, un domaine qui l'intéresse également, mais quoiqu'il en soit, à Lunéville.