"Sans la nuit" une web-série documentaire sur un monde réduit au silence à Marseille

"Sans la nuit" est une mini-série de 20 épisodes diffusée à partir de ce lundi soir sur Youtube sur le monde de la nuit à Marseille. Un monde éteint depuis plus d'un an, patrons de discothèques, disc-jockeys, artistes ils racontent le silence, l'inquiétude mais aussi l'envie de briller à nouveau.

Cela fait plus d'un an que les boules à facettes ne brillent plus dans les établissements nocturnes. A Marseille le réalisateur Nicolas Debru est allé à la rencontre de ces acteurs réduits au silence qui ne voit pas toujours le bout du tunnel. Dans une mini web-série qui est diffusée à partir de ce lundi 19 avril sur Youtube, patrons de discothèques, DJ, programmateurs, amoureux de la nuit racontent comment ils affrontent cette vie sans lumière.

C'est le black-out total pour eux. L'idée de ces rencontres c'était de savoir comment ils se sentaient. Ils sont tous en réflexion. Ils essaient d'anticiper, de proposer des choses, car ils sont tous prêts à repartir, ils ont une envie folle de retrouver les émotions - Nicolas Debru, réalisateur

Tous les soirs pendant 20 jours, le réalisateur propose un épisode de deux minutes consacré à un acteur de la nuit marseillaise : le chef Ludovic Turac, le DJ et producteur FAZE, le rappeur Faf Larage, le supporter de l’OM René Malleville...ou encore Anthony Pappalardo, directeur et associé du Trolleybus.

Ils réagissent tous différemment. Certains ont pu avancer dans des projets. Mais ils sont frustrés et désemparés, notamment les intermittents du spectacle qui ne savent pas où ils vont.

En France, plus de 300 discothèques ont mis la clef sous la porte à cause du coronavirus, rappelait le Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs en octobre dernier. Depuis, la même question revient sur les lèvres. Quand ces lieux dits « non-essentiels » pourront-ils enfin retrouver leur vie d'avant ?

Le documentaire est diffusé dès ce lundi soir 20 heures sur la plateforme Youtube.