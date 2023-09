"Sans les Restos je ne pourrais pas manger" : à Saint-Dié l'inquiétude face à la situation de l'association

Il manque 35 millions d'euros dans les caisses, à cause de l'inflation et de la hausse du nombre de bénéficiaires. Les Restos du cœur devront-ils mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans comme l'a dit son président sur TF1 dimanche ? 150.000 bénéficiaires devront-ils être éconduits dans un futur proche ? Depuis l'appel aux dons, la famille de Bernard Arnault, a annoncé ce lundi 4 septembre 2023 verser 10 millions d'euros . En plus de l'enveloppe du gouvernement, Carrefour et Les Mousquetaires ont aussi annoncé mettre la main à la poche. Mais le compte n'y est pas encore.

L'avenir incertain des Restos inquiète à l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges, où le nombre de bénéficiaires explose. L'association est passé de 273, à 323 bénéficiaires en un an pendant la campagne estivale, soit une augmentation de 20%. Devant les locaux ce lundi - jour de distribution alimentaire - des bénéficiaires patientent. "Je pense qu'en novembre c'est fini pour moi, lâche Marie-Thérèse*. Je gagne trop comme je suis à la retraite. On fera comme tous les autres Français on mangera de moins en moins c'est tout."*

"Sans les Restos je ne pourrais pas manger"

A l'intérieur, Marcelle tire son sac remplie de denrées alimentaires. "Je vis avec le RSA, il me reste 10 ou 20 euros pour vivre quand tout est payé. Sans les Restos je ne pourrais pas manger". Dans le bureau du responsable du centre, Yves Jacquel, le téléphone sonne régulièrement. "Venez nous voir, vous savez où on est ?", demande-t-il à son correspondant. "C'est un retraité, j'ai compris qu'il était un peu dans la difficulté. Il va venir nous voir pour s'inscrire. Un de plus", souffle-t-il.

Le profil des bénéficiaires change. "Il y a de plus en plus de retraités. Il y a des personnes qui sont encore en activité mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a également des étudiants. Il y a aujourd'hui un taux de participation pour venir chercher les repas qui augmente. Avant c'était 50% de participation, maintenant c'est 70%. Donc non seulement le nombre de bénéficiaire augmente, mais en plus ils sont plus assidus pour venir chercher les repas."

Potentiellement pousser vers la porte de sortie des bénéficiaires ? "Ce serait des décisions douloureuses. Si ils font la démarche vers nous, c'est qu'ils ont un réel besoin", conclut Yves Jacquel. Les différents centres devraient être fixés sur leur sort à la mi septembre lors de l'assemblé générale de l'association.