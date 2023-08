"Sans lui on est rien" : à la fête du couteau en Dordogne, les passionnés en ont toujours un sur eux

Jean-Pierre soulève sa veste en cuir. En dessous, un étui est accroché à sa ceinture avec à l'intérieur son couteau fétiche. "Il est très bien à la prise en main, très pratique", souligne le passionné en s'emparant de son outil tranchant, à la lame épaisse intégrée dans un manche en bois. Son couteau, il le garde toujours sur lui, comme beaucoup de personnes présentes ce samedi 5 août à la fête du couteau de Nontron, en Dordogne. Même si la loi française interdit le port de tout couteau, puisqu'il s'agit d'une arme blanche.

A ses côtés, son ami Jean-Paul assure : "Sans couteau, on est rien. On peut en avoir besoin pour travailler, ouvrir un carton, couper des fruits...". Le périgourdin a une quarantaine de couteaux chez lui, il les utilise aussi pour la chasse, couper des cordes ou des branches. "Ca peut servir pour couper la ceinture en voiture en cas de problème", complète-t-il.

On ne le partage pas

Sur le stand d'à côté, Laurette et Hubert en cherche justement un et en ont déjà repéré trois qui pourraient leur plaire. Les deux habitants du Périgord Noir n'ont plus leur couteau toujours dans la poche quand ils sortent puisque "maintenant c'est interdit", explique Hubert. Mais il en a un dans la voiture, et à la maison il ne le lâche pas. "Vous voulez manger des noix, vous voulez éplucher des châtaignes ou couper un saucisson, il vous faut un couteau !", s'exclame-t-il.

Son épouse l'amène au bureau pour le repas du midi. "C'est comme la brosse à dent, c'est personnel. Moi j'ai mon couteau, je n'aime pas le partager", déclare Laurette. Derrière elle, Eric et Jean Marc ressortent du restaurant et rigolent : "Il vient de sortir son couteau à table parce que ceux du restaurant ne coupez pas, c'est un comble à Nontron !". Les deux amis ne sortent jamais sans. "Le couteau, c'est la troisième main de l'homme", assure Eric.

"Une tradition"

A la fête de Nontron, on rappelle que le couteau était l'outil indispensable de nos aînés, surtout à la campagne. Louis se souvient : "La première chose que les parents ou grands parents offraient aux enfants, c'était un couteau, c'est une tradition".

Avec son épouse, Marie-Claire, ils ont d'ailleurs offert un petit opinel à leur petit-fils de six ans. Sa compagne ajoute : "Il y a très longtemps, les enfants avaient même des petits couteaux dans leur trousse pour tailler leurs crayons. Maintenant imaginez si un enfant en emmène un à l'école, ce serait une catastrophe.". Le couple repart de la fête de Nontron avec un sac plastique rempli de nouveaux couteaux à offrir.