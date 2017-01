Sans médecin généraliste : vos témoignages en Sarthe

Cela peut être très difficile de trouver un médecin au Mans, comme ailleurs en Sarthe. Notre département est un "territoire en tension". Il y a en moyenne moins de généralistes par habitants que dans le reste de la France. Vous êtes nombreux à témoigner de la difficulté à trouver un généraliste.

Selon l'Insee, il y a en 2015, 123 docteurs pour 100 000 habitants dans notre département, contre 156 si on prend l'ensemble de la France. Ça, ce sont des chiffres. Vous témoignez sur la page Facebook de France Bleu Maine de la difficulté à trouver un médecin traitant. On en parle ensemble jeudi 26 janvier de 18 heures à 19 heures sur France Bleu Maine. Vos témoignages, vos questions au 02 43 29 10 10. Yves Lacaze de l'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire, le sénateur-maire de Bonnétable Les Républicains Jean-Pierre Vogel et le président de l'ordre des médecins en Sarthe, le Docteur Frédéric Joly y répondront.

J'ai un médecin mais pour l'avoir il faut prévoir sa maladie une semaine à l'avance (sachant que j'ai un petit garçon de deux ans qui une fois m'a fait 40 de fièvre pendant deux jours c'était un jeudi on m'a dit mercredi d'après le rdv magnifique) et maintenant il part en vacances sans prendre de remplacent et personne d'autre ne veut nous prendre - Coraline

J'ai appelé 19 médecins au Mans pas un voulait me prendre du coup j'ai été sur internet rdvmedecin.com et j'en ai trouvé un. Un peu éloigné de chez moi et une moyenne d'une 1h30 d'attente mais c'est mieux que rien. Il est urgent que le numérus clausus soit revus et que des médecins viennent en Sarthe car après les urgences sature pour des rhumes et ce n'est pas normal - Mineul Park