Chambourg-sur-Indre : les habitants sans solution depuis la suspension de leur médecin non vacciné

Le lochois est-il en train de devenir malgré lui un désert médical ? Non pas parce que le territoire n'attire plus de généralistes, mais parce que certains sont suspendus. Les docteurs de Dolus-le-Sec et de Chambourg-sur-Indre refusent de se faire vacciner contre le Covid et ne peuvent en théorie plus exercer. Ce mercredi, le conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire doit statuer sur le sort des deux généralistes, ainsi que de quatre autres médecins pour décider ou non de sanctions.

Les sanctions peuvent aller jusqu'à la radiation. En attendant, les habitants de la commune de Chambourg-sur-Indre sont démunis, et n'ont pour l'instant pas de solution en cas d'urgence.

Des personnes âgées inquiètent

Plus de médecin généraliste, des ordonnances qu'il faut faire renouveler via les urgences, une situation loin d'être évidente pour Jacqueline, habitante de la commune qui a l'habitude de s'occuper de ses deux voisines âgées de 82 et 90 ans. "Ça m'inquiète pour ces deux dames qui me sont très proches et qui n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs. Ça va leur poser un problème pour le renouvellement de médicaments et s'il y a une urgence, car à leur âge, elles ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux urgences de Loches."

Les médecins de Loches saturés

Clémence était elle aussi une des patientes du médecin de Chambourg-sur-Indre. Depuis sa suspension, elle s'inquiète surtout pour sa fille de 5 ans en cas de maladie. "Ça peut être très problématique car je ne vais pas me rendre chez ma pédiatre qui est à Joué-lès-Tours si ma fille a un petit rhume". Les habitants cherchent donc dès à présent des solutions, notamment en se tournant vers la commune de Loches située à 7 km, qui dispose encore de plusieurs médecins généralistes. Seulement, la majorité des médecins sont débordés comme l'explique le Docteur Charley Leroux, qui exerce sur Loches. "On a eu beaucoup d'appels de patients de Chambourg-sur-Indre, qui ne savent plus vers qui s'adresser pour voir des médecins, ou pour tout ce qui concerne des rendez-vous urgents. On peut en prendre encore un petit peu, mais malheureusement, on va être saturé nous aussi à un moment donné . On ne va pas pouvoir prendre toute la patientèle de ces médecins qui ont été arrêtés".

Le docteur de Chambourg continuerait d'exercer

Selon certains habitants de Chambourg-sur-Indre, le médecin de la commune, pourtant suspendu, continuerait tout de même de recevoir certains de ses patients les plus proches dans son cabinet. "La semaine dernière, il consultait encore, il a accueilli des patients que je connais, sa lumière était constamment allumée. C'est scandaleux", rapporte une habitante. Un fait qui, s'il se révèle vrai, pourrait être aussi sanctionné.