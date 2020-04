Sans messe de Pâques, ces adultes attendront leur baptême

Chaque année à Pâques, plusieurs dizaines d'adultes sont baptisés en la cathédrale du Mans - mais pas en 2020. En raison du confinement, toutes les cérémonies religieuses sont reportées, y compris celles de la plus importante fête catholique.

"Voilà deux ans que j'ai entamé cette démarche", raconte David. Ce catéchumène sarthois se montre patient : "nos accompagnateurs nous ont transmis des fiches pour approfondir la connaissance de la foi. Je prends ce délai comme un mal pour un bien, en tous cas ça ne remet pas mon engagement en cause, bien au contraire". Les baptêmes se dérouleront à une date encore inconnue après la fin du confinement.

"Demander pardon" à défaut de confession

Le diocèse de la Sarthe propose aux fidèles des fiches d'activités possibles à la maison pendant la semaine sainte. Par exemple pour palier l'absence de confession. "Chacun peut prendre un temps pour un examen de conscience, en attendant de pouvoir vivre le sacrement" explique Paul-Antoine Drouin, le vicaire général. "De toute façon ce n'est jamais au prêtre qu'on demande pardon. C'est le propre du christianisme de pouvoir converser avec Dieu comme avec un ami".

Les messes ne peuvent pas se tenir en public mais les prêtres en célèbrent encore, dans des églises vides. "On a l'habitude que telle personne soit assise à telle place, raconte Grégoire Cador, le curé d'Allonnes et Arnage. Alors en regardant les chaises vides on imagine les gens."