Sans papier et sans toit, la galère des migrants à Grenoble

Fanta et Guirassy avec leurs deux filles en bas âge dorment dehors

Quartier Saint Bruno, à Grenoble. Il fait nuit et froid. Fanta, 26 ans, porte son bébé de 8 mois dans son dos et l'a recouvert de couvertures. Guirassy, le papa, 27 ans, s'occupe de Nabintou, 2 ans, assise dans sa poussette. Ce soir encore, ils vont dormir dehors. "On appelle le 115, mais on nous dit pas de place. Il fait froid, mon bébé est malade, je n'ai pas d'argent pour acheter les médicaments. C'est beaucoup de souffrance." explique Fanta, dans un français hésitant.

Déboutés du droit d'asile, ils dorment dehors avec deux enfants en bas âge

Le matin, cette famille d'origine guinéenne, déboutée du droit d'asile, va se réchauffer dans les locaux de Point d'eau, une association qui leur permet de prendre un petit-déjeuner, d'avoir chaud, de se laver. Nabintou peut jouer aussi, comme tous les enfants de son âge. Mais à midi, la structure ferme. Commence alors une longue après-midi d'errance, dans les rues de Grenoble. Guirassy, le papa, ne sait plus quoi faire. "On connait personne ici. Je voudrais travailler mais sans papier, c'est pas possible."

Solidarité, grâce aux réseaux sociaux

Un soir, en rentrant chez elle, Nathalie a croisé cette famille, qui cherchait à se protéger du froid sous un abribus. Touchée par la détresse du couple, elle a lancé un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. Couvertures, vêtements chauds et une tente ont été récoltés. "C'était bien, les gens se sont mobilisés, leur ont apporté aussi à manger. Mais il n'y a toujours pas de solution d'hébergement pérenne pour eux et surtout pour les petites. Et c'est décourageant." regrette Nathalie.

Pourtant, il y a quelques semaines, Fanta et ses deux filles avaient été mises à l'abri une semaine, mais pas Guirassy. Fanta n'a pas supporté d'être séparée de lui, alors elle est retournée dans la rue.

Le 115, saturé

De son coté, la préfecture de l'Isère explique que les directives ministérielles sont claires : zéro enfant à la rue. Elle dit qu'il faut contacter le 115 et que les enfants sont mis à l'abri, automatiquement. En 2021, le 115 a reçu 40 000 appels.

En Isère, en 2023, on dénombre 2203 places d'urgence et 2207 places pour les demandeurs d'asile.

85% des personnes actuellement hébergées dans ces structures ont été déboutées du droit d'asile, précise la préfecture de l'Isère

Après 7 ans de démarches administratives, Kathy n'a toujours pas obtenu la nationalité française, alors que son père était français © Radio France - Véronique Pueyo

7 ans de galère pour Kathy

Autre cas de figure, celui de Kathy (le prénom a été changé, ndlr), 41 ans. Institutrice au Sénégal, elle arrive en France en 2016 pour reprendre des études en espérant obtenir rapidement une carte d'identité française par filiation car son père, qui vient de décéder, est français. Mais après 7 ans de galères administratives, elle n'a toujours rien obtenu et se retrouve être une "sans papier"

"Je ne pensais pas vivre cela, en arrivant en France. Pour moi, mon père étant français, je devais avoir ma carte d'identité française rapidement. Il n'en a rien été. A chaque fois, il manque un papier. On me demande aussi de prouver que je suis bien la fille de mon père." lance-t-elle dans un éclat de rire nerveux.

Peur de perdre son logement

Kathy a pris un avocat, grâce à l'aide juridictionnelle, pour obtenir gain de cause. En attendant, sans ressource, elle s'endette. Elle vit avec 50 euros par mois et redoute d'être expulsée de son logement, car elle ne peut plus payer le loyer. "Je postule partout, mais comme je n'ai pas de papier, je ne suis pas retenue." déplore Kathy, très digne.

Malgré toutes leurs difficultés, aucun ne se voit refaire le chemin à l'envers. Pour Kathy, c'est clair, son avenir est en France. Idem pour Fanta et Guirassy. " Pas question de rentrer en Guinée. On veut que nos filles aillent à l'école ici."