Sans pass sanitaire, les Toulousains boudent la piscine Nakache

Il y a bien sûr une météo assez maussade pour ce mois de juillet. Mais cela ne suffit pas à expliquer la moindre fréquentation de la piscine Nakache à Toulouse.

L'immense étendue d'eau où viennent d'habitude se rafraîchir familles et enfants et le bassin olympique Castex ne font pas le plein cet été. C'est en partie dû, selon les nageurs habitués du lieu, à l'instauration du pass sanitaire, en vigueur dans les piscines depuis le 21 juillet.

Une ambiance différente

Valérie ne part pas en vacances. Elle vient trois fois par semaine nager dans la piscine Alfred Nakache et elle ne peut que le constater : "il y a beaucoup moins de monde, c'est évident".

"Je pense que l'accès est compliqué avec le pass sanitaire notamment pour les jeunes parce que c'est souvent des jeunes défavorisés qui ne partent pas en vacances qui viennent à la piscine", regrette la nageuse. "C'est dommage, ils ne viennent plus".

Celui qui vit encore moins bien cette situation, c'est Gilbert. Depuis Saint-Alban, il vient tous les jours à Nakache depuis trente ans pour nager mais pas uniquement : pour "bronzer, lire, boire un petit café à la buvette et discuter" aussi. Et cette année, il ne retrouve "pas du tout la même ambiance".

Ca m'a fendu le cœur quand une mère de famille n'a pas pu rentrer avec ses deux enfants - Gilbert, habitué de Nakache

S'il est vrai qu'on entend parfois rechigner à l'entrée, quand il faut prouver avec une pièce d'identité que le nom correspond bien au QR code présenté, ces contrôles rassurent Lény.

C'est la première fois qu'elle vient cette année, avec ses deux filles et sa nièce : "ça me tranquillise un peu, car j'ai peur du Covid19. D'habitude, je viens beaucoup plus souvent".

Un "effet Pass sanitaire" différent selon les piscines

Chiffres sous les yeux, le responsable du domaine technique des piscines de Toulouse, Jean-Philippe Bertrand, s'interroge sur un possible effet pass sanitaire, dès le 21 juillet.

"Ce jour-là, on a eut une baisse de quasi 1000 personnes sur la journée puis c'est reparti", explique Jean-Philippe Bertrand mais "l'effet pass sanitaire" est "plus marqué sur La Ramée Plage, où là on enregistre une baisse de 50% de la fréquentation".

Un avant-goût de l'extension du pass sanitaire

Tout juste voté, le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire est examiné par les sages du conseil constitutionnel et pourrait entrer en application à partir du 5 août prochain.

D'ici là, il est déjà en vigueur pour entrer dans tous les lieux culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public. Et donc dans les piscines.

Des piscines dont les jauges ont déjà été adaptées aux contraintes sanitaires : à Nakache, 35% de sa capacité totale est permise aujourd'hui alors qu'en théorie, quasiment 12 000 personnes au maximum pourraient être accueillies en même temps.