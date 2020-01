"Sans les Pièces jaunes, pas de Maison des Parents" à côté de l'hôpital pour enfants de Rennes

Annick David et Annie Caresmel, vice-présidente et présidente de la Maison des Parents de Rennes

Rennes, France

Dans ce pavillon au pied de l'hôpital, cinq chambres, un salon aux murs colorés, une cuisine tout équipée. Il y en a deux autres de ce type : en tout, ce sont une vingtaine de parents qui peuvent cohabiter à la Maison des Parents du CHU Sud de Rennes.

"Auprès de son enfant quelle que soit l'heure"

Fanny y habite depuis un mois. Sa petite Elisa, 10 ans, est hospitalisée après une greffe de moelle osseuse. Pour cette maman originaire de Caen, la maison des parents est un soulagement : "Ce n'est pas possible de faire les allers-retours tous les jours. Le fait d'être au coeur de l'hôpital, on est toute de suite auprès de son enfant si nécessaire. Dès qu'Elisa besoin de quelque chose, elle m'envoie un texto et je suis là, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit."

Bertrand aussi est là depuis peu. Juste après Noël, on a détecté un cancer à Jules, son garçon de 12 ans, alors qu'il était en vacances en Bretagne, loin de leur maison d'Amiens. Poser ses valises à la maison des parents, c'est un tracas en moins pour ce papa : "_Pour accompagner l'enfant, il faut être un peu frais, un peu reposé. Le fait de ne pas avoir à réfléchir à tous ces aspects logistiques est extrêmement importan_t."

Une cuisine est à disposition pour que les parents préparent leur repas - Maison des Parents Rennes

Un investissement conséquent des Pièces jaunes

Ce lieu permet aux parents d'être à 100 % auprès de leur enfant hospitalisé. Si la Maison des Parents existe, c'est en grande partie grâce aux pièces jaunes, qui ont investi plus de 300 000 euros dans le service enfants du CHU de Rennes : "Ca a été modernisé et adapté à la fonction, explique la présidente de la Maison, Annie Caresmel. A la base, c'était un pavillon familial, pas une maison pour accueillir des particuliers qui se répartissent dans plusieurs chambres, il a fallu refaire une cuisine, une salle de bain adaptée... C'est simple : pas de Pièces jaunes, pas de Maison des Parents."

Le salon d'un des pavillons, où les parents d'enfants malades peuvent se reposer ou se réunir pour discuter - Maison des Parents Rennes

La Maison des Parents espère à nouveau bénéficier du soutien des pièces jaunes. Car en 2024, la structure devra déménager avec le CHU Sud de Rennes. La Maison des Parents souhaite doubler sa capacité, pour héberger une quarantaine de proches d'enfants malades.