A Limoges, les sans-abris frappés de plein fouet par la chaleur sont soulagés par les maraudes

Face aux vagues de chaleur répétitives, les inégalités se creusent. A Limoges, les sans-abris souffrent, de grandes difficultés de se rafraîchir et de se déshydrater. En semaine des associations de maraude à Limoges se relaient chaque soir cet été, pour venir en aide aux plus démunis.

Sur le parvis de la gare, Sandrine retrouve la maraude du Secours Populaire comme chaque soir à 18 h. Essouflée, elle s'assied à l'ombre d'un arbre, le temps que la température redescende. "C'est vraiment dur en ce moment. La chaleur, c'est une vraie galère...", hoquette la femme de 46 ans, la gorge nouée. "Quand il fait chaud, on ne sait même pas ou se mettre. Si on essaye d'aller au frais, dans le hall de la gare on se fait sortir, parce qu'on ne prend pas le train. Et puis, c'est compliqué de demander un peu d'eau dans un bar. Ils nous demande de payer, mais comment fait-on quand on n'a pas de sous ?"

Quarante fontaines "potables"

Même si la ville met à disposition une quarantaine de fontaines d'eau potables, beaucoup se découragent car trop loin ou trop insalubres. Sandrine, raconte qu' "il faut marcher et transpirer à des centaines de mètres pour boire de l'eau. Puis, c'est en plein soleil, les chiens sans laisse, font pipi dessus. On n'ose même pas boire dedans."

Des bouteilles d'eau : une denrée rare

Conscients du problème, le Secours Catholique, la Croix rouge ou encore le Secours Populaire traversent la ville du lundi au vendredi, pour distribuer des vivres. Dans leurs chariots, compotes, soupes, café, autant de produits pour déshaltérer la cinquantaine de Sans domiciles fixes rencontrée en moyenne chaque soir. Un soulagement partiel pour Alexandre, 55 ans : "Heureusement les bénévoles de ce soir ont de l'eau, mais ça n'est pas toujours le cas. Surtout qu'on entend tout les jours qu'en France il n'y a plus d'eau nulle part... On se demande si on va pouvoir continuer à boire."

À part le jeudi soir, rares sont les équipes à posséder des bouteilles d'1,5 litres." On finance nos bouteilles avec nos propres fonds, car peu de gens pensent à faire des dons de packs d'eau" explique Colette Teillout, responsable maraudes du Secours Populaire. La plupart du temps, les associations distribuent des verres d'eau à partir de jéricanes ou de bidons, une solution qui ne déshaltère que provisoirement les personnes sans toît ni robinets.

Pascale conduit le camion réfrigiré du Secours Populaire, un moyen de distribuer des produits frais. © Radio France - Salomé Pineda

Un camion rafraichissant

À Limoges les maraudes du jeudi soir sont d'autant plus appréciées, que le Secours Populaire est maintenant doté d'un camion réfrigirant. "Pour les aliments c'est mieux parce que donner des produits frais aux gens de ce temps là c'est bien utile", souligne Pascale au volant. Avec 75 litres dans un coffre, l'équipe de bénévoles à pied sent aussi la différence. "Quand vous avez 30 ou quarante colis sur le dos, c'est épuisant!" Chaque soirs, les bénévoles parcourent la ville pendant plus d'une heure de la gare jusqu'au centre ville, en passant par la Mairie, ou encore la Place des bancs.