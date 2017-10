Sans trembler le Stade Lavallois se qualifie pour le 6e tour de la Coupe de France

Sur la pelouse de Le Mans Villaret, le Stade Lavallois a assuré sa qualification pour le 6e tour de la Coupe de France en s'imposant 2 buts à 0.

On ne va pas dire que les Mayennais ont tremblé sur la pelouse de Le Mans Villaret, juste pris leur temps.

A l'issue de la première mi-temps conclue sans but, les joueurs de Jean-Marc Nobilo pouvaient estimer avoir raté le coche (une barre...un poteau...un pénalty manqué par Bosetti et un wagon de corners. Au retour des vestiaires les Mayennais confirment leur très nette domination en ouvrant par Alexy Bosetti, de la tête, sur un centre de Yvan Neyou (53e). Le plus dur était fait et les coéquipiers de Maxime Hautbois vont enfoncer le clou vingt minutes plus tard à la suite d'un une-deux entre Gabriel Etinof et Makou Sarr conclu par Etinof (70e).

Feuille de match:

Le Mans Villaret-Laval 0/2 (0/0)

Buts: Bosetti (53e) et Etinof (70e)

_*Hautbois - Mendes, Ba, Dembélé, Zéoula (Perrot 75e) - Dabo, Sarr - Neyou, Elton (Pandor 66e), Bosetti (Mbuyi 73e), Etinof

*_Avertissement: Neyou (88e)