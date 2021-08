"Sans vaccin ou sans test, on ne vient pas" : le pass sanitaire s'invite dans les mariages en Berry

La saison des mariages et des fêtes de famille bat son plein ! Mais à l'heure du Covid et des restrictions sanitaires, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour les mariés et leurs invités. Reportage au château d'Allogny, à Murs, dans l'Indre.

On est en pleine saison des mariages et des fêtes de famille ! Mais cette année, l'organisation est un peu chamboulée par le pass sanitaire. Depuis le 9 août, il est obligatoire pour les mariés et leurs convives s'ils font la fête dans un lieu qu'ils louent. Dans une maison de famille privée, ils n'en ont pas besoin.

Au château d'Allogny, à Murs (Indre), Michel et Monique fêtent leurs 51 ans de mariage ce week-end (la fête des 50 ans a été décalée d'un an). Une cinquantaine d'amis et de proches sont invités, alors le couple a anticipé. "J'ai demandé à tous mes copains s'ils sont vaccinés, ils m'ont tous répondu oui. Il y en a juste un qui n'est pas vacciné, alors il reste chez lui, raconte Michel. Il ne veut pas se faire vacciner, c'est son choix, il reste chez lui. Mais on n'est pas fâchés !".

Une double vérification du pass sanitaire

De quoi rassurer toute la famille pour profiter sereinement du week-end de fête. "On a dit à tout le monde que les gens seraient vaccinés ou testés, c'est rassurant parce qu'il y a quand même des enfants, des personnes âgées", explique Frédéric, son gendre.

Le château d’Allogny à Murs © Radio France - Émeline Ferry

Pour s'assurer que le pass sanitaire de tous les convives est valable, Philippe Lonati, le gérant du château, échange en amont avec les organisateurs. "Il faut jouer le jeu, on ne veut pas faire un cluster ici", indique-t-il. "On le fait en bonne intelligence. Il y a une confiance qui s'est installée avec les mariés, avec les loueurs". "On est responsables, on ne veut pas que le virus se propage ici, alors ça nous rassure", indique aussi Nicholas Otten, le propriétaire du château d'Allogny, qui l'a racheté en ruines il y a 20 ans et l'a entièrement rénové.

Si t'es vacciné, tu viens. Si tu n'es pas vacciné ou que tu n'as pas de test, tu ne viens pas

"Ils m'envoient les pass sanitaires par mail, et puis je ferais également une deuxième vérification à l'entrée pour vérifier que tout se passe bien, précise Philippe Lonati. J'ai une application sur mon téléphone, et quand ils arriveront, et j'en contrôlerais quelques uns au hasard. Mais je ne suis pas le gendarme, je leur fais confiance, tout en ayant quand même un œil sur tout ça".

Le prochain mariage est prévu dans deux semaines, avec environ 200 invités. Philippe Lonati échange régulièrement avec la future mariée pour qu'elle lui envoie les pass sanitaires des convives. Le pass sanitaire est également obligatoire pour les serveurs et le traiteur. Des barnums supplémentaires peuvent aussi être installés, à la demande des mariés, pour faciliter la distanciation sociale.