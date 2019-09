Santé au travail : un salarié du privé sur deux se dit "épuisé"

Le travail, ce n'est pas forcément la santé. L'Ifop a interrogé plus de 4.500 salariés du privé pour réaliser son baromètre dévoilé par Le Parisien/Aujourd'hui en France. Le constat est inquiétant : 50 % des salariés se disent "épuisés".

Une fatigue nerveuse plus marquée

Ce baromètre montre que les conditions de travail se dégradent. Un rythme qui s’accélère, tenir des objectifs toujours plus exigeants, travailler vite et bien : la pression s'accentue selon les salariés de ce panel. La moitié se dit épuisée. Il y a la fatigue physique et la fatigue nerveuse. Pour 8 salariés du 10, la fatigue psychique est un vrai problème. Les nerfs craquent et les moins de 30 ans sont en première ligne. La majorité des cadres n'arrive plus à concilier vie personnelle et vie professionnelle. La moitié consulte des mails professionnels le soir et le weekend. Près de 60 % restent joignables pendant les vacances. À cette pression s'ajoute le temps dans les transports : 40% des salariés y passent une heure par jour.

Quelles solutions ?

Assouplir les horaires, favoriser le télétravail, être mieux reconnu par la hiérarchie et avoir plus d'autonomie : c'est ce que demandent les salariés interrogés. Des salariés sous pression mais heureux quand même. C'est le grand paradoxe de cette étude : l’écart entre les réalités vécues et le sentiment de bonheur au travail affiché. Pres de 8 salariés sur 10 affirment trouver un sens à leur travail.