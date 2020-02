Santé des jeunes accompagnés par la PJJ à Dijon : "On ne peut pas avoir de tabou dans nos paroles"

Dijon, France

A l'Unité Éducative d'Activité de Jour à Dijon (UEAJ), "on parle de tous les sujets, addictions, santé ou sexualité et sans tabou" explique Émilie Moret. Elle est professeure de Culture et savoirs de base au sein de cette structure de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Une vingtaine de jeunes filles et garçons mineur.e.s placé.e.s sous main de justice sont accueilli.e.s dans les lieux tous les jours. Ici on les aide à préparer un projet professionnel. Et la promotion, de la santé, de leur santé est aussi une priorité.

Une convention de partenariat avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté

"Souvent déscolarisés et dans l'errance, ils viennent trouver ici un accompagnement" précise Dominique Maréchal, professeur technique en charge de l'atelier cuisine. "On les aide à préparer un projet professionnel, en passant par différents ateliers, ça peut être la cuisine ou le bâtiment, les plastiques ou la santé". La convention de partenariat avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui a été signée ce vendredi 7 février 2020, sur la période 2020-2023, a pour but de faciliter les liens entre la PJJ et les différents services de santé, qui pourraient accueillir ces jeunes.

"Leur santé n'est pas leur priorité" - Émilie Moret référente santé à l'UEAJ à Dijon

Depuis cinq ans, Émilie Moret a donc créé les "lundis de la santé", une journée consacrée aux jeunes pour qu'ils apprennent à s'occuper d'eux. Mais aussi pour connaitre les lieux ressources pour qu'ils puissent s'y rendre après leur passage à l'UEAJ.

Émilie Moret, professeure de culture et savoirs de base à l'UEAJ de Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Ateliers santé sans tabou

"C'est essentiel pour que les jeunes se sentent libres de nous expliquer leurs soucis pour qu'on puisse les accompagner", poursuit la référente santé de l'UEAJ, "il y a tellement de difficultés, financière ou sociales, pour ces jeunes à la maison ou pour ceux qui ont été placés, leur santé n'est pas souvent leur priorité donc on prend le temps de les accompagner individuellement."

Ici dans l'atelier de l'UEAJ de Dijon, avec l'un des jeunes accueilli en ce moment. © Radio France - Stéphanie Perenon

Ne pas refaire les erreurs d'hier

Pour ce jeune Dijonnais de 16 ans, déscolarisé en 5e, ce passage par l'UEAJ, c'est une chance, "c'est une étape de plus" dit-il. "Ici j'apprends plein de chose, en ce moment c'est la menuiserie, ça me fait prendre conscience de mes erreurs du passé pour changer de parcours et ne pas refaire les erreurs d'hier". Le jeune homme vient de décrocher un stage dans le domaine du son et espère bien, "trouver sa nouvelle voie."

Et sachez que l'Atelier Resto de l'UEAJ est ouvert au public tous les mardis et jeudis pour l'heure du déjeuner mais attention mieux vaut réserver à l'avance au 03 80 27 38 00.