Santé: des ordonnances pour lutter contre les cocktails festifs à la codéine

Les médicaments contenant de la codéine, un antidouleur de la même famille que l'opium, étaient jusqu'à présent en vente libre, sous forme de sirops ou en comprimés. Il faut maintenant présenter une ordonnance pour en obtenir. Le gouvernement veut lutter contre les addictions chez les jeunes.

Pour soigner une rage de dents ou une migraine, de nombreux patients achètent librement en pharmacie des antalgiques à base de codéine. Pour traiter ces douleurs intenses, ils vont maintenant devoir passer par la case "médecin" et demander une ordonnance. Le ministère de la santé veut lutter contre les détournements festifs en vogue chez les adolescents et les jeunes adultes. L'arrêté est paru ce jeudi 13 juillet au Journal officiel, il s'applique dès ce vendredi 14 juillet.

Un mélange de bonbons, de soda, d'alcool et de codéine

La codéine, un antidouleur de la même famille que l'opium, est présente dans certains sirops contre la toux ou associée au doliprane pour combattre la douleur. De plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes consomment des cocktails "maison", mélanges de soda, de bonbons , d'antihistaminiques, de sirop contre la toux à la codéine et parfois d'alcool, apparus aux USA dès les années 1990, des cocktails souvent baptisés "purple drank", dont ils se transmettent la recette sur internet. Cette surconsommation de médicaments peut provoquer des overdoses. Depuis le début de l'année, en France, on a recensé deux décès et 30 cas graves de surdose.

Philippe Riehl, pharmacien à Strasbourg, se félicite de cette mesure Copier

Pour Philippe Riehl , pharmacien dans le quartier de la gare, à Strasbourg, "c'est une bonne décision qui aurait dû être prise plus tôt". Lui-même, comme un certain nombre de ses collègues à Strasbourg, refuse depuis trois ans de vendre ces produits aux adolescents: "pour avoir à tout prix ces médicaments, ils vont inventer des histoires de parents qui en ont besoin, de grands parents qui ne peuvent pas se déplacer...". Et pas question de dériver de la recette que ces "psychonautes" ont trouvé en ligne: "quand on leur propose un produit équivalent, ils ne le prennent pas!". A son grand regret, cette nouvelle disposition pénalisera de nombreux patients, que des molécules comme le doliprane ou l'ibuprofène ne suffisent pas à soulager.

Des pharmaciens refusaient déjà de vendre ces médicaments aux ados Copier

La consommation de dérivés codéinés peut provoquer des problèmes cardiaques, des problèmes psychiatriques ou encore une détresse respiratoire.