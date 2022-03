PHOTOS - "Le médecin dit que, ici, c'est le paradis des grands-mères"

Avec le scandale Orpéa, qui a mis au jour des dysfonctionnements dans le plus grand groupe privé d'Ehpad de France, la question de la prise en charge de nos aînés est revenue sur le devant de la scène. France Bleu Hérault a décidé, ce jeudi 24 mars 2022 et à deux semaines de l'élection présidentielle, de vous faire découvrir qui sont les accueillants familiaux.

Il s'agit de familles qui décident d'accueillir, chez elles, des personnes âgées et/ou des personnes handicapées. Dans l'Hérault, elles sont 117 et peuvent accueillir, en tout, 275 personnes. Nous sommes allées à Popian, près de Gignac, rencontrer un couple qui vit avec des personnes âgées depuis quinze ans.

Une maison adaptée

La maison de Françoise Martinez est une grande bâtisse de plain-pied de 200 mètres carrés. Quatre personnes âgées vivent avec elle et son mari. Chacune a sa chambre, décorée d'objets récupérés de son ancien chez-soi, avec un lit médicalisé et une salle de bains adaptée avec des barres d'appui ou une grande douche pour pouvoir y entrer un fauteuil. Régulièrement, dans la semaine, infirmiers, médecins et kinés viennent à la maison.

"Le médecin dit que, ici, c'est le paradis des grands-mères" - Françoise Martinez

Chacun a son rythme. Par exemple, Yves commence par un petit-déjeuner au lit. Il va ensuite, avec son déambulateur, dans le jardin, pour nourrir les chats sauvages du pâté de maison. Il déjeune avec Jean-Claude. Et le reste de la journée, il écoute les lectures de Françoise. "Le soir, on joue aussi aux dames. Françoise fait exprès de perdre pour que je puisse gagner, rit l'homme de 98 ans. Car je n'y vois plus très bien !"

Les six colocataires vivent avec plusieurs animaux : oiseau, chats et chien. Un choix de Françoise, qui mise sur la médiation animale. "Les personnes âgées ont besoin de caresser, explique-t-elle. Ça exerce leur toucher par exemple."

Avoir du temps

Françoise Martinez a décidé d'exercer ce métier après avoir été auxiliaire de vie. "Je me suis dit que je voulais faire la même chose, mais avec du temps en plus, explique la dame de 65 ans. On n'a pas le temps de chouchouter. On n'est pas payé pour. Et c'est de ça dont ont besoin les personnes âgées."

Avec ce temps, elle est plus attentive. "Quand on est maman, on voit toute suite dans le regard des enfants quand quelque chose ne va pas, compare-t-elle. Eh bien là, c'est exactement pareil." Elle se rappelle, une fois, avoir vu la main de Jean-Claude trembler. "C'était léger, mais j'ai prévenu l'infirmière, raconte Françoise. Elle m'a dit, vite, il fait un AVC !"

Jean-Claude, âgé de 85 ans, se sent chanceux de vivre ici. "La différence avec les Ehpad, c'est qu'on est moins nombreux, note-t-il. On n'est pas des anonymes. Ce n'est pas 'au petit bonheur la chance', selon les humeurs du personnel et les instructions qu'il a."

Pour vivre dans ces conditions, tous déboursent en moyenne 2.100 euros par mois. C'est à peu près le prix pour avoir une place dans un Ehpad.

Pour devenir accueillant familial, il faut obtenir un agrément du Département. Celui de l'Hérault recherche activement des familles candidates. Pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à mda-doms-secretariat@herault.fr.

Chez Françoise Martinez © Radio France - Clara GUICHON

Dans la chambre de Jean-Claude, dans laquelle il a installé une partie de sa bibliothèque © Radio France - Clara GUICHON