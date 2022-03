Présidentielle 2022 : "Il faut un plan d'urgence pour l'hôpital public" plaident les Verts en Gironde.

Yannick Jadot veut allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires. C'est ce qu'a répondu le candidat écologiste à la présidentielle à la consultation de France Bleu "Ma France 2022". "Oui, il y a une fracture dans notre pays en matière d'accès aux soins et maintenant il faut prendre des décisions" abonde Anne-Laure Bedu, conseillère régionale Génération Ecologie, invitée de France Bleu Gironde. Et "une des mesures à envisager, c'est d'imposer pour une période donnée, d'aller dans des zones peu desservies".

Yannick Jadot veut également interdire la construction de nouveaux Ehpad privés dans la foulée du scandale Orpéa. "Il faut redonner des moyens au secteur public. On veut qu'on arrête que l'ensemble des soignants et des accompagnants subissent toutes les pressions, budgétaires, psychologiques, sociales. C'est toute cette approche qu'il faut revoir. Et ça se discute avec l'ensemble des partenaires sociaux. Un programme politique, ce sont de grandes orientations et ensuite on discute. C'est pas à la mode Emmanuel Macron où on fait semblant de concerter et où sur le terrain ensuite, on fait ressortir des mesures sous-adaptées".