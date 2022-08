Santé, Jeux olympiques, travaux dans la ville : quelles priorités pour Châteauroux jusqu'en 2024 ?

L'heure de la rentrée a déjà sonné pour Gil Avérous. La semaine dernière, le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole a envoyé un courrier à ses conseillers et aux élus de l'agglomération pour donner le ton des deux prochaines années. Il a également convié la presse, ce mardi, pour faire le point sur ses priorités. Depuis sa réélection en 2020, Gil Avérous s'est attaché à achever certains projets (comme l'inauguration du centre aquatique Balsan'éo) et à en lancer d'autres. La phase de concrétisation approche donc. France Bleu Berry fait le point sur les grands axes de la politique de l'agglomération jusqu'en 2024.

La formation et l'accueil de professionnels, toujours la priorité

10 millions d'euros. Voilà le montant des investissements pour les deux prochaines années afin de réhabiliter le site de Balsan. C'est là qu'un pôle santé doit voir le jour. Une école pour former des ambulanciers, des infirmiers et des aides-soignants devrait accueillir ses premiers élèves à l'horizon 2024. Des locaux seront également dédiés à des médecins, visiblement de plus en plus désireux de s'installer dans Châteauroux et son agglomération. Enfin, une maison de santé pluridisciplinaire doit être créée dans le quartier Vaugirard.

L'objectif avoué est de garder les jeunes sur le territoire de l'Indre, les inciter à ne pas s'éloigner ou du moins à revenir s'installer chez nous après leurs études.

Des équipements en vue des Jeux olympiques ... mais pas seulement

Les Jeux olympiques à Châteauroux, c'est désormais acté avec l'organisation des épreuves de tir au centre national de tir sportif à la Martinerie. Une fois l'effervescence passée, l'urgence est désormais réelle. Il reste moins de deux ans pour développer les équipements nécessaires. La Fédération française de tir va prendre sa part et construire 400 hébergements sur site. Mais la ville et l'agglomération aimeraient créer 100 chambres supplémentaires, notamment une offre d'appart'hôtels.

"C'est une offre que nous n'avons pas actuellement et cela nous a déjà été demandé. Il y a des salariés qui viennent à Châteauroux du lundi matin au vendredi soir, qui ne peuvent pas louer un logement et qui ne peuvent pas aller à l'hôtel", explique Gil Avérous. Mais le maire de Châteauroux voit plus loin et ne s'arrête pas aux Jeux. "Ces apparts-hôtels pourront aussi servir à une autre clientèle, à des touristes de passage le week-end pour visiter le département", indique le maire.

Notre philosophie est d'investir massivement pendant deux ans pour garder des équipements qui vont nous servir tout le temps"

Et puis les hôtels eux vont monter en gamme. L'idée est de progressivement faire monter l'offre d'un niveau deux étoiles à un niveau trois étoiles.

Le renouvellement urbain va se poursuivre

Des grandes tours détruites dans les quartiers Beaulieu et Saint-Jean Saint-Jacques. L'année 2021 a été marquée par de gros travaux pour lancer le renouvellement urbain d'une partie de la ville de Châteauroux. En 2023 et 2024, les investissements vont être conséquents : 13 millions d'euros pour notamment construire de nouveaux centres socio-culturels afin de contribuer au lien social et au développement d'activités.

Hydrogène, pistes cyclables, covoiturage : Châteauroux s'engage pour la planète

Impossible de passer à côté de l'écologie et de l'environnement durable. Des efforts ont déjà été menés depuis plusieurs années mais ils sont loin d'être terminés. L'hydrogène sera au centre de plusieurs investissements. Six bus de l'agglomération vont rouler à l'hydrogène. Une station de production et de distribution sera également construite. Elle pourrait notamment permettre d'alimenter à terme le futur four de l'usine Pyrex qui sera nécessaire dans cinq à six ans. "Cela permettrait de rendre encore plus viable cette unité de production à hydrogène", se félicite Gil Avérous.

Concernant les pistes cyclables, le maire de Châteauroux et président de l'agglomération n'est pas dans la nuance. "Ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attends", tranche Gil Avérous. Les pistes cyclables sur les boulevards vont être revues, la signalisation actuelle n'est pas satisfaisante. Et puis deux aires de covoiturage vont ouvrir : l'une sur la zone Cap Sud de Saint-Maur et l'autre à l'entrée de Déols.