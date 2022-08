L'Agence Régionale de Santé et le Département du Loiret demandent à l'EHPAD Bridge de Lorcy de se mettre en règle. Après deux visites de contrôle, l'établissement est toujours dans le viseur des autorités de tutelle. Si la situation ne change pas, ça pourrait même aller jusqu'à la fermeture du site.

Santé : L'EHPAD de Lorcy dans le viseur de l'ARS et du Département du Loiret

La résidence senior "L'Hostellerie du Château" à Lorcy risque gros. Parmi les 68 EHPAD dans le Loiret, l'établissement du groupe Bridge est particulièrement pointé du doigt par les instances sanitaires et départementales. Depuis mars, le département du Loiret et l'ARS sont focalisés sur le site de Lorcy où vivent 42 résidents.

Les EHPAD sont sous la compétence du Département et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sont des maisons de retraite médicalisées qui accueillent des personnes de plus de 60 ans, seules ou en couple.

L'EHPAD de Lorcy dans le viseur

L’EHPAD Bridge à Lorcy est bien dans le viseur des institutions sanitaires. Par deux fois et suite à des signalements, le Département du Loiret et l'Agence Régionale de Santé ont réalisé des inspections inopinées dans cet établissement. C'était le 17 mars et le 27 avril 2022.

Des dysfonctionnements graves

L'ARS constate la persistance de dysfonctionnements graves comme l’insuffisance de professionnels infirmiers ou encore l’absence de suivi médical. Certains résidents n'auraient aucune traçabilité concernant leur prise de médicaments.

Des carences jugées "fortes" pour le site de "l'Hostellerie du Château" à Lorcy. L'établissement avait jusqu'à jeudi 28 juillet 2022 pour fournir des preuves qu'il corrige les défaillances.

Pour Marc Gaudet, le Président du Département, il n'y a pas de demi-mesure. "C'est soit l'EHPAD est dans les clous, soit il n'y est pas. Et si il n'y est pas, il faut se mettre en conformité ou alors il n'y a plus d'établissement."

Si rien ne change, l'EHPAD pourrait donc être contraint de cesser son activité et de fermer ses portes sous trois mois explique le Département dans son rapport. "À défaut, il sera prononcé la cessation définitive de l’activité d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui laisserait 3 mois de délais à l’EHPAD pour conduire à sa fermeture et trouver une solution pour reloger dans des conditions optimales les personnes hébergées, en concertation avec les familles."

Nous sommes prêts à avoir un comité de suivi

Contactée, la directrice de l'EHPAD, Amina Chbihi, évoque une "totale coopération" avec l'ARS et le Département dans ce dossier. Arrivée en février 2022 à la tête de l'établissement, elle ne nie pas le contexte difficile mais ajoute que des changements ont été fait depuis les visites de contrôle et qu'il n'y a pas lieu de fermer l'établissement. Amina Chbihi se dit même prête à participer à un comité de suivi pour assurer la sécurité des 42 résidents.

En attendant le verdict, l'établissement n'a plus le droit d'accueillir de nouveaux résidents. L'ARS et le Département se donnent une quinzaine de jours pour éplucher le dossier et rendre un avis.

L'EHPAD Bridge "Les Jardins de la Loire" de Bonny-sur-Loire est lui sous surveillance.