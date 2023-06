Santé : le Conseil départemental de la Dordogne signe une charte pour réduire les perturbateurs endocriniens

100% de la population est exposée aux perturbateurs endocriniens rappelle d'emblée André Cicolella. Le toxicologue et président de l'association Réseau Environnement Santé, donne une conférence ce lundi 5 juin à la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux, en Dordogne. Il tient à informer la population avant de signer une charte avec le Conseil départemental sur le sujet. C'est le premier département de Nouvelle Aquitaine à s'engager pour réduire les perturbateurs endocriniens sur le territoire.

ⓘ Publicité

"Il s'agit d'une perturbation du système hormonal qui peut avoir des conséquences graves, comme des maladies infantiles ou d'adultes", détaille le spécialiste. Parmi elles, les troubles du langage et du comportement, l'asthme, l'obésité, le diabète ou le cancer. "Une fois qu'on connaît les données scientifiques, on est obligé d'agir", insiste celui qui regrette un manque de sensibilisation sur le sujet.

Présents partout

André Cicolella s'appuie sur plusieurs études et explique que les sources sont identifiées. La principale : le plastique qui a "envahi notre environnement", dit le toxicologue qui poursuit avec un exemple : "s'il y a un sol PVC dans la chambre des parents, le risque d'asthme chez l'enfant est multiplié par 2". L'exposition aux perturbateurs endocriniens d'une femme enceinte causent également des risques pour l'enfant, notamment une hausse de la prématurité.

L'alimentation ultra-transformée, les produits d'entretien, les vêtements, les pesticides, les jouets ou les produits cosmétiques, contiennent souvent ces perturbateurs. La charte "Villes et Territoires" signée par le Département est un "engagement moral vis-à-vis des citoyens". Il vise à interdire l'usage des produits phytosanitaires qui en contiennent, de réduire son exposition dans l'alimentation et de mieux informer la population.

"On peut avoir des résultats très vite"

"C'est un point d'étape", assure Germinal Peiro. Le président du Conseil départemental rappelle qu'une charte "zéro pesticide" a déjà été signée et que les cantines de neuf collèges de Dordogne proposent des repas 100% bio, local et fait-maison. André Cicolella le reconnaît, tout ne peut pas se régler du jour au lendemain. Mais celui qui souhaite donner un ton optimiste à ses conférences ajoute : "J'espère que d'ici un an on pourra montrer que la prématurité a baissé. On ne vide pas la mer avec une petite cuillère, je pense qu'on peut avoir des résultats très vite".

Le spécialiste échange notamment avec Kevin Renard, agent à la communauté de communes de la vallée de l'Homme. Ce dernier a déjà signé une charte avec plusieurs villes et anime des ateliers de sensibilisation auprès des habitants. "Souvent les gens rentrent chez eux et vident toutes leurs armoires. Il y a des perturbateurs dans le dentifrice, le gel-douche, le shampoing", explique le père de trois enfants qui dit avoir eu une prise de conscience quand il a découvert cette pollution.

André Cicolella lui tend une carte visite car il tient à ces initiatives locales. "La société est prête à faire changer les choses, il ne faut pas forcément attendre les directives nationales", conclut-t-il.